中韓旅遊熱 中國春節期間預計19萬人訪韓

韓國文化體育觀光部及觀光公社預測，在長達9天的中國春節長假期間（15日至23日），訪韓中國遊客有望高達19萬人次。此外，韓國人赴中旅行也同樣熱絡，韓亞航空宣布3月底起大幅增開2成赴中航班。

據韓聯社報導，韓國文體部及觀光公社推算，此次春節長假期間訪韓中國人數，平均每日較去年同期有望增加44%，達19萬人。考慮到部分遊客可能為避免高峰在春節假期兩週前提前訪韓，訪韓中國人規模有望進一步增加。

文體部和觀光公社預測，散客在訪韓中國人總數中占比可能會超過70%。這兩家機構正與京東、攜程和微信支付等中國平台展開合作，重點宣傳一日遊產品、國內交通工具折扣券、對接冬季活動和春節的旅遊產品等。

此外，據香港經濟日報報導，為因應韓國訪中需求增加，韓亞航空11日表示，從夏秋航季3月29日起，將增開赴中航班，每週執飛18條航線共161架次，較冬春航季增加20%。

新航季將開通仁川至成都、仁川至重慶航線，兩條航線每日均有航班。仁川至北京航線將從每週17班增至20班；仁川至大連航線每週班次增至10班；仁川至天津、南京航線分別從每週3班和6班均增至7班；仁川至長春航線5月6日起增至每週9班；仁川至延吉航線5月8日起增至每週8班。

韓亞表示，中國對韓國人的免簽政策試行期延長至今年底，且韓國人訪中需求持續增加，故決定大幅增開赴中航班。另外，中國團客免簽赴韓政策亦帶動訪韓需求大增，公司正擴大在中國的銷售通路，強化促銷。