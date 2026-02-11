快訊

路透：字節跳動正開發AI晶片 正與三星協商代工

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，字節跳動正在研發一款人工智慧（AI）晶片，並正與三星電子洽談代工事宜。路透
路透引述知情人士指出，TikTok母公司字節跳動正在研發一款人工智慧（AI）晶片，並正與三星電子洽談代工事宜，持續尋求確保先進處理器的供應。

知情人士透露，字節跳動與三星電子的協商包含取得記憶體晶片，在記憶體供應緊俏之際，提高了這筆交易的吸引力。

字節跳動的目標是3月底前收到晶片樣品，計劃今年生產至少10萬顆專為AI推論任務設計的晶片，並逐步提高產量提升至35萬顆。

字節跳動發言人表示，關於其自研晶片計畫的資訊不精確，但未進一步說明。三星電子拒絕評論。

路透指出，這項協商代表長期尋求開發自研晶片的字節跳動達成一大里程碑。該公司還沒推出自研晶片，腳步已落後於阿里巴巴和百度等對手，但已推動「SeedChip」計畫。

知情人士指出，字節跳動計劃今年在AI相關採購方面投入超過人民幣1,600億元（220億美元），半數以上將用於購買輝達（NVIDIA）H200等晶片、及推進自研晶片計畫。

字節跳動
