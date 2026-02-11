快訊

港媒：大陸今年「反腐超前」...才41天已有14名「老虎」被擒

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸官方10日通報，大陸全國人大財政經濟委員會副主委、前浙江省委書記易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）
大陸官方10日通報，大陸全國人大財政經濟委員會副主委、前浙江省委書記易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中新社）

大陸前浙江省委書記、現任人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅10日傳出因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒《星島日報》11日刊出具名文章分析指，2026年短短過了41天，大陸官場已有14名「老虎」被擒，而去年同期只有3人。

該篇署名「紀曉華」的文章指，2026年對大陸政壇來說，或是數十年罕見的落「」年，查處的級別之高也遠超去年。該文認為，今年是「十五五」開局之年，明年召開二十一大，在這一關鍵節點上，中共高層「以空前力度清除害群之馬，淨化政治生態」也正合其時。

文章分析，上述14名被查高官當中，包括1名政治局委員（即中央軍委副主席張又俠），1名中央軍委委員（即中央軍事委員會參謀長劉振立），還有3名正部級高官（原內蒙書記孫紹騁、應急管理部部長王祥喜、前浙江書記易煉紅）。

文章指，今年大陸官場「從軍隊到地方，從現任到退休，從部委到央企」，「打虎」覆蓋面廣泛，既有軍工的中國核工業集團原總經理顧軍，又有金融的中國農業發展銀行副行長徐一丁；既有文藝領域的中央藝術研究院前院長連輯，也有紀檢系統「內鬼」楊宏勇等等。

該文也特別指出，上述14人中有7人已經退休，2人已退居大陸全國人大，證明「退休即平安、到齡即免責」已成為過去。

另外文中也提到，2025年全年大陸有65名「中管幹部」（主要為副部級或以上）落馬，已是近年新高，但2026年開局就呈現爆發式增長，今年很大機會再破紀錄。

文中對照，中共上月召開的中紀委全會，表明「反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜」、「要保持高壓態勢不動搖」；軍媒《解放軍報》9日的評論稱「腐敗存量尚未徹底清除」。因此，該文指，「由此看來，個別已『消失』多時的高官，似乎正在『排隊』等候發落。」

中央軍委 中共
