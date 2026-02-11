陸對台工作會議提「便利人員往來」 國台辦預告「實際行動」

大陸2026年對台工作會議前2日在北京召開，提出暢通和便利兩岸人員往來，和相關政策方面。對於今年將具體採取哪些政策，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，有一個很重要的方面就是，大陸會秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，「接下來就看我們的實際行動」。

朱鳳蓮今天主持馬年春節前，國台辦蛇年最後1場例行記者會，她首先對大陸2026年對台工作會議於9至10日在北京召開表示，會議充分肯定了過去1年對台工作取得的成績，深刻分析了當前和今後一個時期的台海形勢，就做好今年對台工作提出了明確要求。

朱鳳蓮說，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年。我們將按照會議部署和要求，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

以及，秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合；支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享「中國式現代化」機遇和成果。

對於本報詢問，暢通和便利兩岸人員往來部分，在近年大陸推出針對台灣首來族，和擴大申領一次性台胞證口岸等相關措施下，今年會有那些具體措施，朱鳳蓮重申上述政策方向並預告，「接下來就看我們的實際行動」。

記者會上，朱鳳蓮還表示，大陸高校招收台灣學生工作將於3月陸續啟動。具有《台灣居民來往大陸通行證》和在台灣居住的有效身份證明或《台灣居民居住證》，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過4種途徑就讀大陸高校（高等學校，大學、學院、高等專科等）。

她說，大陸熱烈歡迎更多有志台灣學生報考大陸高校，與大陸學生一起學習、共同成長，也將繼續為台灣學生來大陸學習深造提供更多便利和服務，助力更多台灣學生在大陸實現人生夢想。