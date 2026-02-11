台灣歌手吳克群貴陽助農、2年走遍百城市 陸國台辦：歡迎傳遞正能量

台灣歌手吳克群近年赴陸發展，除參與演藝工作，也投入公益事業。日前他到貴州貴陽烏當區的農村擔任「田間拍賣會」主持人，協助菜農售出3萬斤滯銷蔬菜，並透過影片讓當地公交（公車）「惠農專線」受到關注。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日對此表示，歡迎並樂見廣大台胞積極融進大陸社會生活的更多場景，關注大陸的發展變化和民眾的生活，不斷傳遞正能量、發出好聲音。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，會上有陸媒提及，近日，有台灣歌手在網路上發布關於貴陽公交惠農專線的短影片，幫助菜農賣出3萬斤蔬菜，引發熱議，國台辦有何評論。

朱鳳蓮回應說，讓廣大民眾創收增收，過上美好的生活，是大陸各地黨委和政府重點解決的民生大事，從貴陽的公交惠農專線到重慶地鐵「背簍專線」，再到湖南郴州的「菜農專列」，這一項項助農便民舉措，讓人看到溫暖，看到力量。

她表示，我們歡迎並樂見廣大台胞積極融進大陸社會生活的更多場景，關注大陸的發展變化和民眾的生活，不斷傳遞正能量、發出好聲音，讓兩岸的人們更多看到彼此最美的一面。

據央視新聞報導，對於助農行為，吳克群說，「看到農民臉上的笑容，獲得一種奇妙的幸福」。他形容自己像燈光師，「只是幫他們把光打好，你一看到他很努力生活的樣子，就會發光」。報導稱，2年來吳克群走過大陸100多座城市，並將所見所聞分享到社交媒體上和發給台灣親友。

記者會上，朱鳳蓮還對福建省《關於推動城市高質量發展的實施意見》，表示打造閩台「城建城創」品牌表示，近年來，福建積極探索海峽兩岸融合發展新路，其中很有特色的1項是以閩台鄉建鄉創為載體，吸引眾多台灣同胞參與福建鄉村振興。一大批台灣建築師和文創團隊、台灣專才在約600個鎮村開展鄉建鄉創合作。

朱鳳蓮說，1月29日，福建省委省政府發布《關於推動城市高質量發展的實施意見》，提出打造閩台「城建城創」品牌，吸引台灣人才來閩發展。這是福建「城建城創」從鄉村向城市的拓展延伸，鼓勵台胞台青參與福建各地城市建設與創新創造，將為台胞來閩就業創業提供更多平台與政策支持。我們真誠歡迎廣大台胞來閩興業，把握「十五五」發展機遇，共繪兩岸融合發展新篇章。