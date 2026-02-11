中國1月CPI微增0.2% PPI連40個月負成長

快訊

中央社／ 台北11日電

中國國家統計局最新統計資料顯示，1月消費者物價指數（CPI）年增0.2%；1月生產者物價指數（PPI）年減1.4%，連續40個月維持負成長態勢。

中國國家統計局11日發布最新統計資料。1月CPI年增0.2%，下滑0.6個百分點，成長放緩；1月PPI年減1.4%，跌幅收斂0.5個百分點，從2022年10月迄今，連續40個月維持負成長。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，1月CPI年增0.2%，成長幅度下滑原因在於，去年1月為農曆春節，食品和部分服務價格上漲較多，導致基期較高；國際油價變動導致能源價格降幅擴大也是原因之一。

董莉娟指出，1月PPI年減1.4%，跌幅收斂；以月份來看，1月PPI月增0.4%，連續4個月上漲，漲幅擴大0.2個百分點，原因在於全國統一大市場建設持續推進帶動部分行業價格上漲、需求增加帶動相關行業價格上漲、輸入性因素影響國內有色金屬和石油相關行業價格走勢分化。

界面新聞11日報導引述專家解析。東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，春節效應會帶來CPI漲幅波動，建議整體觀察1月、2月物價。推估1至2月CPI累計年增率在0.6%左右，背後與促消費「反內捲」力道加大有關。

馮琳認為，目前物價漲幅偏低，根本原因在於房地場市場調整逾4年，居民財富持續縮水、消費信心不足。預期今年物價水準偏低格局延續，預計全年CPI累計年增率落在0.5%左右，連續第4年處於低通貨膨脹狀態。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，房地產市場調整、消費不振等導致需求低迷，目前宏觀經濟「供強需弱」格局尚未出現根本性改變跡象，工業品價格走勢偏弱。

王青強調，在房地產市場實現趨勢性止跌回穩、消費信心回升前，工業品價格將持續面臨下滑壓力。

