台企好物館落地江西 助台商打造爆款

京東台企好物館自成立以來已吸引超過五十家台企進駐，上架產品逾三百項，業務範圍遍及福建、廣東、浙江、四川等廿多個省市。一月卅日，艾美特電器與龍品文化共同成立九江京釆有限公司，促台企好物館落地江西九江，協助台企品牌進駐、提升產品曝光，並降低台商進入大陸電商市場的門檻。

此次，台企好物館以九江為據點，串聯南昌、贛州、宜春等台商聚集城市，並借助大陸電商平台的流量、物流與數位化資源，為進駐企業提供從選品、行銷到線上、線下整合的一站式服務。

雙方將進一步在管道拓展、精準行銷與產品開發等面向強化合作。台企好物館將為入駐台企開放大陸多地管道資源，並通過大數據分析各地消費偏好，結合大陸電商平台億級流量池，助力台企打造爆品。

龍品文化總經理戴歆璇說，「大陸市場潛力巨大，台企在品質與工藝上具備優勢，但台企在管道開拓與市場轉型中仍面臨挑戰。」她提到，平台搭建的核心意義，就是透過「一對一診斷＋全流程協助」的服務模式，幫助台商快速適應大陸市場。「這種模式能兼顧Ｃ端消費與Ｂ端採購需求，為後續流量增長奠定了堅實基礎。」

艾美特電器公司董事長蔡正富指出，艾美特深耕大陸內銷卅餘年，電商運營與渠道資源成熟，不僅將通過平台拓展主力產品市場，還將為台商提供貼牌生產、品牌共創等支持，並憑藉自身優勢助力台商融入市場，以資源整合推動平台規模提升。

此前，台企好物館與台商優市網旗下品牌「迺夜市」合作，透過主題市集、文化體驗等線下形式，在兩岸美食嘉年華期間共同推廣台灣伴手禮、特色食品等商品，將台灣生活氣息與消費場景帶入大陸市場。

台商優市網負責人郭柏君表示，「迺夜市」所代表的是台灣潮流飲食文化與生活態度，而好物館則將這份「台式美好」帶到大陸千家萬戶，「我們與台企好物館攜手，不僅僅是展示經典台味，更透過創新的行銷模式打入大陸市場，不僅整合雙方資源與通路，更讓大陸消費者能透過好物館，一鍵下單、零距離感受台灣品牌匠心」。

未來，台企好物館計畫實現年度入駐一百五十家台企、上線二千款產品的目標，持續完善線上線下聯動，透過一站式服務助力台企拓展大陸市場，同時為消費者提供更豐富的優質產品。