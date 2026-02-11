創新開放 陸黃金市場 王立新：未來可期

二○二六年開年，黃金價格歷經震盪。世界黃金協會中國區首席執行官王立新近日在上海受訪指出，儘管短期波動難免，但從長期視角看，黃金的購買力價值始終穩固。他分析稱，除利率變化外，當前階段，地緣政治、全球資源價格上漲以及持續的通脹預期等多重風險因素，正為金價提供更為突出的基本面支撐。

中新社報導，世界黃金協會一九九四年進入中國，一路見證中國黃金市場的改革和發展。王立新指出，經過持續發展，中國已構建起覆蓋勘探、開採、冶煉、設計、零售、回購的完整黃金產業鏈，這使其成為全球少數擁有如此完整黃金產業體系的國家。正是這一堅實基礎，使得中國連續多年穩居全球最大黃金消費市場、生產國與進口國的地位。

中國黃金市場的活力也通過持續的創新與開放得以釋放。王立新觀察，上海黃金交易所、上海期貨交易所等關鍵平台，堅持穩健開放與產品創新，滿足了市場日益多元的需求。一個顯著的趨勢是機構投資者正加速入場，推動市場向更成熟的階段演進。

二○二五年二月，中國國家金融監督管理總局批准十家保險機構開展黃金投資試點，標誌著黃金在資產配置中的戰略作用獲得了進一步的確認。數據顯示，截至二○二五年上半年，中國國內約百分之四十五的ＦＯＦ（基金中的基金）產品已配置黃金資產，銀行理財等機構也通過多元渠道加大了對黃金的配置力度，顯示出「黃金+」實踐的廣度與深度。

針對日益流行的「黃金+」的投資理念，王立新表示，該理念已從產品概念深化為資產配置思維。「愈來愈多的機構將黃金視為戰略底倉，在長期投資組合中設定固定比率（百分之五以上），這顯著增強了組合的抗風險與收益平滑能力。」

二○二五年，世界黃金協會啟動「絲路創新金飾出海計劃」，希望推動中國製造的硬足金創新飾品進入中東、東南亞等國際市場，助力中國金飾企業和產能走出去。王立新表示，中國金飾行業的創新能力正持續增強，行業在產品設計、加工工藝與技術方面實現了顯著躍升，ＡＩ（人工智能）輔助設計等新技術正被廣泛應用。

他認為，中國所具備的完整產業鏈，不僅是持續創新的核心基石，更是驅動行業升級的系統引擎。未來，通過拓寬投資邊界、深化產品創新與跨境協作、推動金飾產業高端化、加速民族品牌國際化等方式，中國將在全球黃金格局中扮演愈發關鍵的角色。