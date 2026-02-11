中芯去年第4季淨利年增23%

大陸晶圓代工一哥中芯國際昨（10）日公告稱，去年第4季實現營收人民幣178.12億元，年增11.9%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣12.22億元（約新台幣56億元），年增23.2%，單季基本每股純益人民幣0.15元。

2025年度未經審計營收為人民幣673.23億元，年增16.5%，為歷史新高；全年歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣50.4億元，年增36.3%。

2025年第4季毛利率為19.2%，按年、按季均有所下降。2025年第3季毛利率為22.0%，2024年第4季毛利率為22.6%。中芯國際對此表示，毛利率下降主要是由於折舊增加所致。

中芯國際去年全年毛利率為21%，年增3.0個百分點。2025年公司資本支出為81億美元。年底月產能折合約當八吋晶圓105.9萬片，按年增加約11萬片。去年出貨總量約970萬片，年平均產能利用率為93.5%，提升八個百分點。

展望2026年，中芯國際表示，產業鏈回流的機遇與記憶體大週期帶來的挑戰並存。綜合各因素，公司給出今年首季指引為：銷售收入按季持平，毛利率在18%-20%之間。在外部環境無重大變化的前提下，銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本支出與2025年相比大致持平。

中芯國際正在推進對子公司中芯北方49%股權的收購，交易價格為人民幣406億元。同時，中芯國際和國家積體電路基金三期（大基金三期）等投資者合作，將向中芯南方增資約77.8億美元，中芯南方主要聚焦先進製程。

華泰證券日前發布研報指出，看好中芯國際憑藉其成熟製程平台、穩定的產能供給以及與大陸國內客戶的深度綁定；外部投資者向中芯南方注資，不僅大幅充實先進製程擴產所需的資本金，更釋放北京當局對先進製程國產化堅定支持的信號，為該公司後續設備採購、技術研發及產能擴充提供強有力的資金保障。