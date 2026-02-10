陸再融資新政後滬市首單！算力龍頭中科曙光擬擴產升級

大陸國產算力龍頭、被視為大陸AI「國之重器」的中科曙光9日公告稱，擬向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣80億元（約新台幣360億），這也是大陸再融資新政發布後滬市首單出爐的再融資預案。外界認為，此舉表面是企業擴產升級，實則是中國大陸在AI時代爭奪「算力主權」的戰略行動。

中科曙光表示，此次再融資，有利於公司把握人工智慧產業發展的最新趨勢，打造智能算力技術體系護城河。並稱公司可基於產業發展的趨勢和需求，更好發揮龍頭企業技術和產品領先性優勢，在算力基礎設施產業領域加速推進國產化進程，實現高水平科技自立自強，構築算力國產化護城河。

據其募集資金使用計劃，扣除發行費用後，用於面向AI的先進算力集群系統項目人民幣35億元、用於下一代高性能AI訓推一體機項目人民幣25億元以及用於國產化先進存儲系統項目人民幣20億元。

值得注意的是，滬深北交易所9日宣布優化再融資一攬子措施，對經營治理與信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核，進一步提高再融資效率。這也被視為是大陸在支持科技創新、新質生產力相關企業發展的重要舉措。

中科曙光為大陸核心信息基礎設施領軍企業，於2014年在上海證券交易所上市，實際控制人為中科院計算所。其為在大陸國內高性能計算市佔率連續9年第一（2015–2024）；AI伺服器出貨量穩居大陸國內前三位，高端市場佔比達52%。

2024年營收人民幣131.48億元，年減8.40%，主因減少低毛利項目投入；但淨利潤持續增長，2024年達人民幣19.11億元，2025年前九個月達人民幣9.66億元。存貨周轉率從1.51提升至2.48，運營效率顯著改善。