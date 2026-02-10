快訊

陸再融資新政後滬市首單！算力龍頭中科曙光擬擴產升級

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國產算力龍頭、被視為大陸AI「國之重器」的中科曙光9日公告稱擬再融資擴產，這也是大陸再融資新政發布後滬市首單出爐的再融資預案。中科曙光官網
大陸國產算力龍頭、被視為大陸AI「國之重器」的中科曙光9日公告稱擬再融資擴產，這也是大陸再融資新政發布後滬市首單出爐的再融資預案。中科曙光官網

大陸國產算力龍頭、被視為大陸AI「國之重器」的中科曙光9日公告稱，擬向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣80億元（約新台幣360億），這也是大陸再融資新政發布後滬市首單出爐的再融資預案。外界認為，此舉表面是企業擴產升級，實則是中國大陸在AI時代爭奪「算力主權」的戰略行動。

中科曙光表示，此次再融資，有利於公司把握人工智慧產業發展的最新趨勢，打造智能算力技術體系護城河。並稱公司可基於產業發展的趨勢和需求，更好發揮龍頭企業技術和產品領先性優勢，在算力基礎設施產業領域加速推進國產化進程，實現高水平科技自立自強，構築算力國產化護城河。

據其募集資金使用計劃，扣除發行費用後，用於面向AI的先進算力集群系統項目人民幣35億元、用於下一代高性能AI訓推一體機項目人民幣25億元以及用於國產化先進存儲系統項目人民幣20億元。

值得注意的是，滬深北交易所9日宣布優化再融資一攬子措施，對經營治理與信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核，進一步提高再融資效率。這也被視為是大陸在支持科技創新、新質生產力相關企業發展的重要舉措。

中科曙光為大陸核心信息基礎設施領軍企業，於2014年在上海證券交易所上市，實際控制人為中科院計算所。其為在大陸國內高性能計算市佔率連續9年第一（2015–2024）；AI伺服器出貨量穩居大陸國內前三位，高端市場佔比達52%。

2024年營收人民幣131.48億元，年減8.40%，主因減少低毛利項目投入；但淨利潤持續增長，2024年達人民幣19.11億元，2025年前九個月達人民幣9.66億元。存貨周轉率從1.51提升至2.48，運營效率顯著改善。

人民幣 算力
相關新聞

2026中共對台工作會議召開 王滬寧：堅決打擊台獨

新華社報導，2026年對台工作會議9日至10日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧在會上表示，要堅持「一個中國原則」和「九...

陸銀買美債 套上緊箍咒

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

二○二六年春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動...

陸再融資新政後滬市首單！算力龍頭中科曙光擬擴產升級

大陸國產算力龍頭、被視為大陸AI「國之重器」的中科曙光9日公告稱，擬向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣80...

中芯國際去年Q4淨利年增23% 估首季營收持平

大陸晶圓代工一哥中芯國際10日公告稱，去年第4季實現營收人民幣178.12億元，年增11.9%、季增4.5%；毛利率為1...

中日關係惡化背景下…豐田、日產1月在陸銷量轉增 本田大幅減少

共同社報導，日本三大車商1月在中國市場的新車銷量與去年12月相比有所改善。其中豐田和日產與去年同期相比轉為增加，本田則因...

