中芯國際去年Q4淨利年增23% 估首季營收持平

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
展望2026年，中芯國際表示，產業鏈回流的機遇與記憶體大週期帶來的挑戰並存。（本報資料照片）

大陸晶圓代工一哥中芯國際10日公告稱，去年第4季實現營收人民幣178.12億元，年增11.9%、季增4.5%；毛利率為17.4%，第3季毛利率為22%，2024年第4季毛利率為22.6%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣12.22億元，年增23.2%，單季基本每股收益人民幣0.15元。

2025年度未經審計營收為人民幣673.23億元，年增16.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣50.4億元，年增36.3%。

中芯國際去年全年毛利率為21%，年增3.0個百分點。2025年公司資本支出為81億美元。年底折合 八吋標準邏輯晶片月產能為105.9萬片，按年增加約11萬片。出貨總量約970萬片，年平均產能利用率為93.5%，提升八個百分點。

展望2026 年，中芯國際表示，產業鏈回流的機遇與記憶體大週期帶來的挑戰並存。綜合各因素，公司給出的今年首季指引為：銷售收入按季持平，毛利率在18%-20%之間。在外部環境無重大變化的前提下，公司給出的2026年指引為：銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本支出與2025 年相比大致持平。

