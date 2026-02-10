中日關係惡化背景下…豐田、日產1月在陸銷量轉增 本田大幅減少
共同社報導，日本三大車商1月在中國市場的新車銷量與去年12月相比有所改善。其中豐田和日產與去年同期相比轉為增加，本田則因大幅減少而持續苦戰。
共同社10日發自北京的報導作了上述表示。在兩國關係惡化背景下，報導稱上述趨勢能否維持成為焦點。
據報導，豐田（Toyota）銷量增加6.6%至14.55萬輛，5個月來首次與上年同期相比走高。去年底CROSS車款的部分改良和純電動汽車（EV）擴充商品線發揮了積極作用。
日產（Nissan）增加10.1%至5萬24輛，2個月來首次轉增。採用中國通訊設備巨頭「華為技術」系統的汽油車「天籟」銷勢良好。據表示，中國政府對EV等車型的優惠政策力度下降，汽油車受到矚目。
本田（Honda）銷量則減少16.5%至5.7489萬輛，連續24個月下降，背後原因是新款EV遲遲未投入市場，但降幅比上月縮小。
報導表示，由於今年春節長假自2月開始，與去年相比，今年1月的營業日有所增加，在此影響下，各公司銷量改善。
