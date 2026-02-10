比亞迪提訴川普政府 要求退還所有繳納關稅
路透社引述法庭文件報導，中國汽車製造商比亞迪（BYD）已對美國政府提起訴訟，質疑美國總統川普動用廣泛權力徵收關稅的做法，並要求退還自去年4月以來繳納的所有關稅。
路透社9日表示，這是比亞迪首次就美國關稅提起訴訟。在此之前，數千家在美國展開業務的跨國公司也提出類似訴訟，質疑川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收邊境稅的做法。
據報導，在1月26日提交給美國國際貿易法院的訴訟中，比亞迪的4家美國子公司表示，該法並未授權徵收邊境稅，因為「IEEPA的文本中沒有使用『關稅』一詞或任何涵義相當的詞語」。
比亞迪也表示，公司必須提出獨立訴訟，以確保獲得已繳納關稅退款的權利。
比亞迪雖未在美國銷售乘用車，但在美國的業務包括巴士、商用車、電池、儲能系統和太陽能板。
據比亞迪官網，比亞迪子公司比亞迪北美公司（BYD North America）在加州蘭卡斯特（Lancaster）的貨車工廠僱用了750名員工。
