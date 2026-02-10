APEC今年首場資深官員會議開幕 王毅：拓展亞太自貿區建設

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，大陸外交部長王毅（前排中間者）出席並致詞表示，要積極拓展亞太自貿區建設路徑。（圖／取自大陸外交部網站）
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，大陸外交部王毅出席並致詞表示，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，有推動亞太合作邁上新台階的考量。他並喊話會員體要重溫亞太合作初心，積極拓展亞太自貿區建設路徑，其中包含探討推動RCEP與CPTPP對接融合，為區域經濟一體化凝聚更多共識。

APEC今年首次資深官員會議（SOM1）於2月1日至10日在廣州舉行。據悉，台灣亦派員出席會議，期間，會議桌上的名牌是以按APEC慣例的「Chinese Taipei」名義與會。

此前，大陸外交部與國台辦強調，在一中原則下，「台灣地區將以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC」，使台灣後續出席會議的待遇受到關注。

根據大陸外交部發布，王毅10日在開幕式上致詞表示，今年是大陸第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主。他提出，要建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太。中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，推進全年議程。

王毅喊話會員經濟體，要重溫亞太合作初心，著眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件。

他並指，要積極拓展亞太自貿區建設路徑，以及推動制定互聯互通升級版藍圖。其中包含探討推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）對接融合，並凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識。

王毅還說，要以創新推動數位化、智能化、綠色化轉型，打造新增長點，推動亞太可持續發展。此外，要兼顧APEC成員多樣性，並延續2014年APEC北京會議在反腐敗問題上的成果共識，加強APEC反腐敗跨境合作，並深化財政、交通運輸等多領域合作。

亞太 APEC 外交部 王毅
