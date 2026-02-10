聽新聞
人民幣對美元續創33個月新高 一度升破6.91
在岸和離岸市場人民幣對美元匯率10日持續走高，據澎湃新聞報導，2月10日，人民幣對美元即期匯率開盤報6.9228，隨後連續升破6.92和6.91關口，盤中最一度高升至6.9085，較前一交易日6.9284的收盤價升值近200個基點，創2023年5月8日以來的33個月新高。
更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率2月10日同樣升破6.91關口，截盤中一度升至6.90485，創2023年5月4日以來的新高。
中間價方面，2月10日，人民幣對美元中間價報6.9458，調升65個基點。
今年以來，人民幣對美元中間價累計升值了1.18%，人民幣對美元即期匯率和離岸人民幣對美元匯率累計升值了1.1%和1%。
北京大學國民經濟研究中心日前在一份報告中指出，受美國希望得到格陵蘭島影響，美國與盟友關係出現裂痕，對長期以來的國際信用體系產生影響，加上韓國、加拿大、歐洲多國高層集中訪問中國，均利多人民幣匯率。
另一方面，人民幣匯率以穩為主，上半年美國聯準會繼續降息的概率下降，則不利人民幣走勢，預計2026年2月人民幣匯率在6.85至7.05區間震盪前行。
