深圳送貨無人機鬧市墜落 引低空經濟安全憂慮

中央社／ 台北10日電

中國積極推動低空經濟，多個城市也推出無人機送貨服務，而深圳近日發生送貨無人機墜落意外，一架翼展達4.8公尺、最大起飛重量120公斤的無人機在鬧市墜機，雖無人受傷，但引起民眾對無人機飛行安全的憂慮。

據陸媒深圳新聞網，有中國網友稱，深圳龍華區觀瀾街道觀湖園近日發生送貨無人機作業期間墜落意外，幸無人受傷。

據報導，涉事無人機為豐翼物流無人機，隸屬順豐集團，機型為「方舟80」，是一款翼展達4.8公尺、最大起飛重量達120公斤、最大巡航速度時速90公里的中型物流無人機。

報導引述當地民眾表示，現場常有無人機執行配送作業，附近公園也有擺放相關警示牌提醒市民遊客相關注意事項。

另有市民認為，無人機在高空作業是有安全支援的，「但如果砸在人身上，那絕對是個大問題」「還是要規劃好航徑，最好能避開人群密集區域以降低風險」。

「低空經濟」是指由民用有人或無人駕駛航空器以低空飛行活動所衍生的經濟形態，範圍涵蓋航空器研發製造、商業營運及基礎設施建設等。

2023年12月召開的中共中央經濟工作會議將低空經濟列入戰略性新興產業；2024年中國全國兩會期間，低空經濟被視為「新增長引擎」寫入政府工作報告。

深圳 物流
相關新聞

2026中共對台工作會議召開 王滬寧：堅決打擊台獨

新華社報導，2026年對台工作會議9日至10日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧在會上表示，要堅持「一個中國原則」和「九...

陸銀買美債 套上緊箍咒

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

二○二六年春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動...

人民幣對美元續創33個月新高 一度升破6.91

在岸和離岸市場人民幣對美元匯率10日持續走高，據澎湃新聞報導，2月10日，人民幣對美元即期匯率開盤報6.9228，隨後連...

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

生產「朱雀系列」火箭的大陸藍箭航天（LandSpace）公司，有望將成為大陸商業航天（航太）第一股。去年12月31日，藍箭航天申請IPO已在大陸科創板獲受理，計畫發行不低於4000萬股，擬募75億元（人民幣，單位下同），以此計算，發行市值將達750億元。藍箭航天對標馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），其「朱雀三號」還被馬斯克讚美。它距離商業航太的目標還有哪些挑戰？ 招股書顯示，藍箭航天自2022年底以來已7次發射、其中5次成功，最近3年半合計營收逾4500萬元，累計虧損近35億元。藍箭航天已嘗試可重複回收技術，大陸其他多家商業航太企業也集體衝刺上市。

中英金融合作 拍板

英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，中國人民銀行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「...

