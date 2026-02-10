SHEIN逆風中擴大投資 擲160億建廣東物流中心

儘管中國快時尚電商平台SHEIN在歐美市場面臨關稅等挫折，但SHEIN仍投資人民幣35億元（約新台幣160億元），在廣東建設大型物流中心，並考慮在其他地區新設研發基地。

日經中文網記者1月走訪廣東省西部肇慶市的工業園區，發現SHEIN（希音）大型物流中心正在建設。這裡共有14棟兩層建築，總建築面積達到60萬平方公尺。投資額為35億元，計劃2026年上半年投入使用。

報導指出，該物流中心將成為對代工工廠商品進行分類、包裝與出口發送的重要基地，對SHEIN而言，這類自主開發的物流設施在其過往布局中較為少見。此前，該公司在廣東省內亦設有多處物流基地，但多為租用專業公司的設施。此舉被認為旨在提高配送效率。

除上述物流中心外，SHEIN近年也持續擴大在廣東省內的投資。廣東省政府系媒體「南方日報」於2025年末報導指出，SHEIN正投入超過百億資金，加速建構涵蓋廣州、肇慶、佛山、江門等大灣區城市的綠色智慧供應鏈體系。

在廣州市，有一處被稱為「希音村」的地區，聚集了數千家SHEIN的代工工廠，以中國屈指可數的服裝產業聚集地而聞名。該公司有可能考慮以包圍「希音村」的形式推進多個物流中心的建設。

報導指出，SHEIN的總部設在新加坡，但實際的運營中樞在廣州市。SHEIN專注於跨境電商，並以少量多品種生產商業模式取得迅速成長。目前正在籌備以非公開的形式向香港證券交易所申請上市。

不過，歐美各國近年對SHEIN等中國企業的低價產品的快速流入加強警惕。美國已在去年取消對中國小額包裹免稅政策，歐盟也將於今年7月開始對小額包裹徵稅。日本也開始考慮調整對SHEIN網站運營商的徵稅規則。

在法國，SHEIN因銷售成人玩具等違法商品，被政府要求暫停電商網站的運作。此舉也引起歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的關注，並可能因販售非法商品而面臨歐盟調查。

報導指，如果被徵收關稅等，SHEIN商品的低價優勢將被削弱，顧客流失可能加劇。為此，SHEIN計劃通過完善基地來提高物流效率，提高競爭力，力求捲土重來。

希音村的相關人士表示：「最近工廠關閉的情況變多，閒置區域也明顯多了起來」。為了維持供應鏈，SHEIN能否開拓與鉅額投資相匹配的需求也將成為課題。