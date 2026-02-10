中國官方約談高德打車 涉及平台壓低運價

生產「朱雀系列」火箭的大陸藍箭航天（LandSpace）公司，有望將成為大陸商業航天（航太）第一股。去年12月31日，藍箭航天申請IPO已在大陸科創板獲受理，計畫發行不低於4000萬股，擬募75億元（人民幣，單位下同），以此計算，發行市值將達750億元。藍箭航天對標馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），其「朱雀三號」還被馬斯克讚美。它距離商業航太的目標還有哪些挑戰？ 招股書顯示，藍箭航天自2022年底以來已7次發射、其中5次成功，最近3年半合計營收逾4500萬元，累計虧損近35億元。藍箭航天已嘗試可重複回收技術，大陸其他多家商業航太企業也集體衝刺上市。

2026-02-10 07:30