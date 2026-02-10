快訊

麥當勞買一送一！滿額送大薯、早餐單點贈薯餅 歡樂送限定優惠還有6天

傳美台關稅協議本周簽署 王鴻薇：政府承諾開放牛絞肉、內臟

北捷被逼讓座…Fumi阿姨踹飛白髮婦代價曝 法院2關鍵認定互毆

中國官方約談高德打車 涉及平台壓低運價

中央社／ 台北10日電

中國官方約談阿里巴巴旗下的高德打車，要求針對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題全面整改，並要求保障司機合理收入。

據新華社報導，9日從中國交通運輸部獲悉，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室近日組織對高德打車進行約談。

約談指出高德打車對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題，並要求高德打車立即落實約談要求，深刻反思，採取針對性措施，確保全面整改到位，切實維護司機群體合法權益。

在強化合作網約車平台監督管理方面，約談要求進一步健全企業經營決策機制，強化聚合服務管理。督促合作平台企業保持經營策略相對穩定，加強價格、收入異常波動等監測預警。認真落實降抽成（收費）公開承諾，保障司機合理收入。

約談要求規範平台經營行為，加強對接入網約車平台、車輛和司機的審核管理。

在保障司機合法權益方面，約談要求暢通訴求表達管道，快速響應處置司機反映的各類訴求和問題。依法落實首問負責和先行賠付責任。

約談要求強化運營安全監管，加強交通安全管理，教育引導從業人員安全守法駕車。提高司機安全駕駛和應急處置能力，全力做好春運安全生產和服務保障工作。

高德打車表示，將嚴格落實約談要求，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。

據第一財經報導，中國網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示，聚合模式以價格為主要競爭抓手，多家服務商在同一入口集中競價，容易形成低價內捲。平台輕資產運營也更易通過低價、補貼爭奪流量，倒逼入駐方持續壓價，壓縮司機合理收入。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1152010

運價 電商 和服
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

法新社：德州移民中心境況困難 合法入境也遭拘留

奶茶攻勢9小時破1000萬單 千問：今天累垮，求求明天再來

亞洲大學國際研討會 探討人形機器人與主權人工智慧發展

陸網路巨頭AI應用大戰升溫…馬雲現身阿里杭州總部

相關新聞

陸銀買美債 套上緊箍咒

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

二○二六年春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動...

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

生產「朱雀系列」火箭的大陸藍箭航天（LandSpace）公司，有望將成為大陸商業航天（航太）第一股。去年12月31日，藍箭航天申請IPO已在大陸科創板獲受理，計畫發行不低於4000萬股，擬募75億元（人民幣，單位下同），以此計算，發行市值將達750億元。藍箭航天對標馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），其「朱雀三號」還被馬斯克讚美。它距離商業航太的目標還有哪些挑戰？ 招股書顯示，藍箭航天自2022年底以來已7次發射、其中5次成功，最近3年半合計營收逾4500萬元，累計虧損近35億元。藍箭航天已嘗試可重複回收技術，大陸其他多家商業航太企業也集體衝刺上市。

中英金融合作 拍板

英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，中國人民銀行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「...

陸AI影片生成模型 大拚戰

大陸AI影片生成模型競爭進入白熱化階段，技術迭代加速，各家廠商紛紛亮出底牌，爭奪「視頻之王」制高點。AI影片生成已從「技...

比亞迪固態電池 2027年量產

大陸汽車巨頭比亞迪表示，公司在固態電池領域進行多路線探索，以硫化物固態電池作為重要的技術方向，在電池壽命、快充等領域實現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。