中國官方約談高德打車 涉及平台壓低運價
中國官方約談阿里巴巴旗下的高德打車，要求針對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題全面整改，並要求保障司機合理收入。
據新華社報導，9日從中國交通運輸部獲悉，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室近日組織對高德打車進行約談。
約談指出高德打車對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題，並要求高德打車立即落實約談要求，深刻反思，採取針對性措施，確保全面整改到位，切實維護司機群體合法權益。
在強化合作網約車平台監督管理方面，約談要求進一步健全企業經營決策機制，強化聚合服務管理。督促合作平台企業保持經營策略相對穩定，加強價格、收入異常波動等監測預警。認真落實降抽成（收費）公開承諾，保障司機合理收入。
約談要求規範平台經營行為，加強對接入網約車平台、車輛和司機的審核管理。
在保障司機合法權益方面，約談要求暢通訴求表達管道，快速響應處置司機反映的各類訴求和問題。依法落實首問負責和先行賠付責任。
約談要求強化運營安全監管，加強交通安全管理，教育引導從業人員安全守法駕車。提高司機安全駕駛和應急處置能力，全力做好春運安全生產和服務保障工作。
高德打車表示，將嚴格落實約談要求，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。
據第一財經報導，中國網經社電子商務研究中心生活服務電商分析師陳禮騰表示，聚合模式以價格為主要競爭抓手，多家服務商在同一入口集中競價，容易形成低價內捲。平台輕資產運營也更易通過低價、補貼爭奪流量，倒逼入駐方持續壓價，壓縮司機合理收入。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1152010
