台青拓健身版圖 過年續服務

馬年春節的腳步漸近，古城西安的街巷已染上濃濃的年味。在當地鬧市區一家名為「擼鐵便利店」的健身房裡，台胞王惟勛正和員工一起檢查器械、整理會員公約。

中新社報導，二○○八年，王惟勛從台灣來到大陸涉足健身行業，彼時的他只是抱著試試看的心態。「真正讓我下定決心留下的，是北京奧運會。」回憶起當年現場觀看奧運會的震撼，他記憶猶新，「那種家國同夢的豪情、日新月異的發展速度，讓我堅信這裡有無限可能」。

此後多年間，他輾轉大陸多個城市，積累了豐富的連鎖健身品牌運營經驗，也見證了大陸消費市場的變遷。二○一七年，一次偶然的合作機會讓他與西安結緣，這座兼具歷史底蘊與發展活力的城市，最終成為他創業的落腳點。

「此心安處是吾鄉」，這個祖籍福州、成長於台北、扎根西安近十年的台灣七十後，對於家鄉的意涵有著自己的理解。

「二○○八年第一次在大陸過年，同事帶我回東北鄉村吃殺豬菜。」他回憶道，熱熱鬧鬧的院子、香氣撲鼻的菜肴，讓他瞬間想起童年在台灣的時光，「我們全家當時住在眷村，鄰里之間互相照應，吃飯時滿院飄香，那種煙火氣和東北鄉村的年味如出一轍」。

「西安人直爽好相處，包容性特別強，加上四季分明、美食眾多，很快就讓我有了歸屬感。」王惟勛說。

如今，他們的健身房已在西安開了七家門店。王惟勛說，很多年輕人過年依舊有健身需求，到時他們將有三家門店持續營業，希望能給大家提供便利。