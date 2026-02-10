比亞迪固態電池 2027年量產

大陸汽車巨頭比亞迪表示，公司在固態電池領域進行多路線探索，以硫化物固態電池作為重要的技術方向，在電池壽命、快充等領域實現突破，有望2027年實現小批量生產。

財聯社報導，比亞迪也稱，鈉電池領域，已處於第三代產品技術平台的開發階段，並開發出萬次循環的鈉電產品，量產節點將根據實際市場及客戶需求而定。

目前固態電池依據電解質不同，主要有三大技術路線，分別為聚合物、硫化物和氧化物。全球主要電池廠主要向硫化物技術路線傾斜。而中國大陸固態電池電解質主要分為氧化物路線和硫化物路線。

在大陸主流的六家電芯企業中，上汽清陶、衛藍新能源等企業主攻氧化物路線，寧德時代、比亞迪、一汽、吉利則押注硫化物路線。其中，氧化物更容易實現量產，但離子電導率較低，導致電池能量密度有限；硫化物能量密度上限更高，而離子電導率是固態電池電解質的核心指標。

對於硫化物固態電池目前未能量產，經濟觀察報報導，武漢天石科豐新能源科技創始人王碩分析主要有兩難點：一是「固—固界面問題」導致電池循環次數較低，直接影響電池壽命；二是電池循環過程中外壓降低難題，循環過程中，電極材料，矽碳負極等電極材料會發生體積膨脹，進而造成電極間機械接觸失效，這就要求電池在循環時需施加幾十兆帕的外部壓力，而理想狀態下外壓應控制在1兆帕以內，才能提升電池倍率性能。

目前全固態電池產量未能有公開數據，因下游電芯企業普遍視其為商業機密，業內通常以上游材料出貨量為依據，推測全固態電池的實際產量。

據測算，每生產1吉瓦時（GWh）硫化物路線全固態電池，大約需要1,000噸硫化物電解質。王碩稱，2025年大陸國內硫化物固態電解質出貨量已達20噸左右，當前該材料的單價高達人民幣數百萬元／噸。