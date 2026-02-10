比亞迪固態電池 2027年量產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪。（路透）
比亞迪。（路透）

大陸汽車巨頭比亞迪表示，公司在固態電池領域進行多路線探索，以硫化物固態電池作為重要的技術方向，在電池壽命、快充等領域實現突破，有望2027年實現小批量生產。

財聯社報導，比亞迪也稱，鈉電池領域，已處於第三代產品技術平台的開發階段，並開發出萬次循環的鈉電產品，量產節點將根據實際市場及客戶需求而定。

目前固態電池依據電解質不同，主要有三大技術路線，分別為聚合物、硫化物和氧化物。全球主要電池廠主要向硫化物技術路線傾斜。而中國大陸固態電池電解質主要分為氧化物路線和硫化物路線。

在大陸主流的六家電芯企業中，上汽清陶、衛藍新能源等企業主攻氧化物路線，寧德時代、比亞迪、一汽、吉利則押注硫化物路線。其中，氧化物更容易實現量產，但離子電導率較低，導致電池能量密度有限；硫化物能量密度上限更高，而離子電導率是固態電池電解質的核心指標。

對於硫化物固態電池目前未能量產，經濟觀察報報導，武漢天石科豐新能源科技創始人王碩分析主要有兩難點：一是「固—固界面問題」導致電池循環次數較低，直接影響電池壽命；二是電池循環過程中外壓降低難題，循環過程中，電極材料，矽碳負極等電極材料會發生體積膨脹，進而造成電極間機械接觸失效，這就要求電池在循環時需施加幾十兆帕的外部壓力，而理想狀態下外壓應控制在1兆帕以內，才能提升電池倍率性能。

目前全固態電池產量未能有公開數據，因下游電芯企業普遍視其為商業機密，業內通常以上游材料出貨量為依據，推測全固態電池的實際產量。

據測算，每生產1吉瓦時（GWh）硫化物路線全固態電池，大約需要1,000噸硫化物電解質。王碩稱，2025年大陸國內硫化物固態電解質出貨量已達20噸左右，當前該材料的單價高達人民幣數百萬元／噸。

電池 材料 能量
相關新聞

陸銀買美債 套上緊箍咒

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

二○二六年春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動...

陸AI影片生成模型 大拚戰

大陸AI影片生成模型競爭進入白熱化階段，技術迭代加速，各家廠商紛紛亮出底牌，爭奪「視頻之王」制高點。AI影片生成已從「技...

台青拓健身版圖 過年續服務

馬年春節的腳步漸近，古城西安的街巷已染上濃濃的年味。在當地鬧市區一家名為「擼鐵便利店」的健身房裡，台胞王惟勛正和員工一起...

自熱火鍋巨頭「自嗨鍋」瀕臨破產 曾創10分鐘售500萬桶紀錄

創下10分鐘售500萬桶的紀錄，估值高達75億元人民幣（約合新台幣338億元）的大陸自熱火鍋巨頭品牌「自嗨鍋」走到破產邊...

