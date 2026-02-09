搭橋鋪路增互信 陸駐美大使：經貿合作繼續為兩國關係壓艙石

快訊

中央社／ 台北9日電
大陸駐美大使謝鋒。大陸駐美國大使官網
中國駐美國大使謝鋒近日與美國商會（U.S. Chamber of Commerce）會長克拉克會面時強調，中美在經貿領域存在分歧，但辦法總比問題多；而經貿合作將繼續是中美關係的壓艙石和推進器。

據中國駐美國大使館官網，謝鋒5日與克拉克（Suzanne Clark）一行座談交流表示，中國將繼續是世界經濟的穩定錨和動力源；對於跨國企業，中國不是可選項而是必選項。

此外，對於中美經貿問題，謝鋒說，經貿合作是中美關係的壓艙石和推進器，中美關係的本質是互利共贏，這在兩國經貿合作中得到充分體現。

他表示，中美在經貿領域存在分歧，但辦法總比問題多，只要雙方平等對話磋商，照顧彼此關切，就能找到妥善的解決方案。

謝鋒期待工商界繼續成為中美經貿合作和兩國關係發展的參與者和貢獻者，並呼籲工商界多奔走、多出力，為交流合作持續供能；多鋪路、多架橋，為民心相通添磚加瓦；多分享、多發聲，為理解互信播種共識，推動中美經貿合作收獲更豐富果實，助力中美構建新時期正確相處之道。

中美關係 經貿 謝鋒
