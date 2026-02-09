中國經濟疲軟 分析：境外所得補稅為2026年徵管重點

快訊

中央社／ 台北9日電

中國財政部數據顯示，2025年個人所得稅收入成長11.5%，主要原因包括境外所得徵繳。分析稱，在中國經濟持續疲軟、地方財政壓力加大背景下，預料今年將進一步加強個所稅境外所得徵收。

陸媒經濟觀察網日前報導，中國2025年的稅收收入中，個人所得稅維持高增長，幅度為11.5%，增速遠高於增值稅、企業所得稅和消費稅。報導引述分析稱，這主要得益於徵管規範化升級及境外所得專項治理，其中境外所得徵繳是推動增長的關鍵變量之一。

報導說，去年中國稅務部門曝光的多起案例顯示，境外收入未申報補稅涉及的金額驚人，補繳金額從人民幣170萬元（約合新台幣765萬元）至698.7萬元不等。

專家提醒，中國自2017年起實施稅務用途金融帳戶資訊（CRS），意味稅務機關已具備系統性追蹤居民海外金融帳戶資訊的能力。

據報導，2024年下半年開始至2025年，不少有海外收入的民眾陸續接到了中國稅務部門要求自查或檢查的通知。此後，湖北、山東、浙江和上海4地稅務機關幾乎同步公布了一批因海外收入未申報納稅的案例。

去年底，中國稅務部門提醒居民自查近3年境外收入並依法申報，若違規少繳，將被稅務機關追徵稅金。

中國政府近期加強對居民個人境外所得的稅收追查出現在中國經濟持續疲軟、地方財政壓力加大的背景下，引發外界關注和解讀。

報導引述專家判斷稱，從趨勢來看，今年個人所得稅境外所得徵收必將進一步加強。去年的工作主要以通知和自主申報方式推進，相關體系內的大量數據與申報內容都不夠嚴謹完整。中國稅務部門未來獲取更多數據並梳理出系統方法後，勢必促使更多人認真對待境外所得申報工作。

