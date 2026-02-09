春節前陸流動性缺口恐逾13兆 人行或送「春節紅包」

馬年春節臨近，中國大陸銀行間市場的目光聚焦規模逾人民幣3兆元（約合13.5兆元）的流動性缺口。彭博社報導，鑑於人民銀行已開啟跨節資金投放模式，市場普遍預期中國人民銀行（大陸央行）本周將加碼資金投放，為金融體系送上「春節紅包」，以確保節前資金面平穩運行。

據彭博滙總數據顯示，中國大陸春節假期前將有人民幣4,055億元的7天期逆回購和5,000億元買斷式逆回購到期；2月上半月還將面臨近人民幣1.4兆元的地方債和國債繳款壓力。此外，華西證券預計，2月的春節取現需求料在9,000億元左右。同時，結滙對銀行超額存款準備金的消耗，也可能在邊際上加大銀行間市場的流動性壓力。

具體而言，在2月15日開始的九天春節連假前，地方債密集發行是流動性面臨的主要考驗之一。彭博數據顯示，本月僅前兩周的地方債繳款規模就已突破9,500億元，較上月全月增近18%，刷新自去年7月以來的單月高位。

此外，今年受美元疲軟、資金流入等因素影響，人民幣走出穩步升值趨勢，出口商結匯隨之大幅增加，可能會消耗銀行超額存款準備金，對銀行間流動性形成收緊壓力。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，人行為滿足春節流動性需求，長短期資金都會投放，特別是14天逆回購會放量。這些工具基本能保障春節前後資金面平穩，短期內降準刺激的必要性不高。

在不依賴降準降息的傾向下，人行通過其他貨幣政策工具維持流動性合理充裕的態度一以貫之。邢兆鵬預計，春節前包括7天和14天在內的短期逆回購可能淨投放人民幣2兆元，6個月買斷式逆回購料淨投放1,000億元。另，國債買賣操作料在500億元左右。興業證券則預計人行會向市場投放最多高達人民幣3.5兆元流動性。

中信証券首席經濟學家明明預計，人行基於常規流動性工具投放，疊加維持一定規模的買債可以實現流動性缺口對沖。人行1月長期資金投放已釋放較為充足的寬鬆訊號，預計2月這一邏輯將會延續，市場流動性可能維持穩定。