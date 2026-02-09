快訊

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

史上最豪華！太子集團案查扣「四大神獸」超跑…3月2日全球競標 資格一次看

2月4G、5G便宜資費懶人包／5G拚399元、這方案折扣2萬 4G吃到飽再漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

關閉近3年 中國網路平台天涯社區宣布重啟

中央社／ 台北9日電
關閉近3年的中國頭號網路平台「天涯社區」傳出將於今年內重啟。路透
關閉近3年的中國頭號網路平台「天涯社區」傳出將於今年內重啟。路透

關閉近3年的中國頭號網路平台「天涯社區」傳出將於今年內重啟。根據中國媒體界面新聞報導，「天涯客」微信公眾號發布一份關於新天涯招募創世成員的公告稱，正推進天涯社區於今年6月1日恢復訪問。

根據報導，公告署名為新天涯聯合工作組、成都天涯客網絡科技有限公司、天涯好東西（海南）電子商務有限公司。

公告說，天涯社區從2019年在成都錦江區遭遇了「不公對待」，所引發的資金流動性困難，導致2023年4月1日起因電信IDC欠費而暫停訪問，天涯數據面臨滅失的危局。

公告表示，2024年專門創立的新天涯投資主體「成都天涯客網絡科技有限公司」（下稱「天涯客公司」）是天涯社區平台重啟、新天涯建設的核心力量，已陸續為天涯社區數據的存續提供了上百萬資金。

公告提到，天涯客公司與熱心天涯重啟的團隊組成聯合工作組，在徵得天涯社區公司認可的基礎上，推出「新天涯創世成員產品服務包」，招募創世成員，成為新天涯的共建者與天涯社區重啟者。

報導指出，新天涯創世成員產品服務包全球限量發行9999份，售價人民幣1999元（約新台幣9106元），售罄即止，永不增發。所得費用用於天涯社區數據存續、恢復訪問及後續新天涯計劃的落實。該份產品服務包的主要權益包括天涯重啟者數位徽章、天涯客高級會員禮盒、官方天涯神帖付費專區10年免費閱讀權限、天涯元空間等。

天涯論壇創立於1999年，曾是中國最大的網路平台。2023年4月1日，天涯社區發布公告表示，將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問；同年5月27日，天涯社區宣布因資金流動困難而暫停訪問服務。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

何偉《別江》：從涪陵到成都，中國改革開放世代到「習一代」的20年

不是生病是自找的？趙露思「被自己毒啞」曝與王鶴棣貼身熱舞失聲原因 幕後真相無奈到笑

中國媒體人劉虎被成都警方立案 涉誣告與非法經營

十五五目標 成都錨定2030年GDP3.2兆人民幣

相關新聞

關閉近3年 中國網路平台天涯社區宣布重啟

關閉近3年的中國頭號網路平台「天涯社區」傳出將於今年內重啟。根據中國媒體界面新聞報導，「天涯客」微信公眾號發布一份關於新...

從投行看大陸／貨物賠償收入稅務處理分析

企業取得因倉儲運輸毀損貨物的賠償金，不該繳納增值稅而該繳納企業所得稅。

記憶體價格飆漲效應 大陸中端手機集體漲價上調910至2,730元

受到記憶體價格飆漲影響，大陸中端手機市場在2026年初出現集體漲價現象。為應對成本壓力，多數廠商選擇直接提高起售價，而非...

大陸智能機器人產業看到泡沫 資本投入與真實收入存在數倍落差

過去一年，大陸興起具身（具有物理實體）智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。

陸股票型ETF規模大縮水 千億俱樂部成員剩三檔

2026年開年以來，大陸ETF市場格局正發生巨變。截至2月7日，大陸股票型ETF年內規模驟減超過人民幣7,000億元（約...

陸人形機器人商業化應用 固態電池是關鍵

專家指出，為解決續航力問題，固態電池被普遍認為是解鎖人形機器人大規模商業化應用關鍵技術之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。