關閉近3年 中國網路平台天涯社區宣布重啟

關閉近3年的中國頭號網路平台「天涯社區」傳出將於今年內重啟。根據中國媒體界面新聞報導，「天涯客」微信公眾號發布一份關於新天涯招募創世成員的公告稱，正推進天涯社區於今年6月1日恢復訪問。

根據報導，公告署名為新天涯聯合工作組、成都天涯客網絡科技有限公司、天涯好東西（海南）電子商務有限公司。

公告說，天涯社區從2019年在成都錦江區遭遇了「不公對待」，所引發的資金流動性困難，導致2023年4月1日起因電信IDC欠費而暫停訪問，天涯數據面臨滅失的危局。

公告表示，2024年專門創立的新天涯投資主體「成都天涯客網絡科技有限公司」（下稱「天涯客公司」）是天涯社區平台重啟、新天涯建設的核心力量，已陸續為天涯社區數據的存續提供了上百萬資金。

公告提到，天涯客公司與熱心天涯重啟的團隊組成聯合工作組，在徵得天涯社區公司認可的基礎上，推出「新天涯創世成員產品服務包」，招募創世成員，成為新天涯的共建者與天涯社區重啟者。

報導指出，新天涯創世成員產品服務包全球限量發行9999份，售價人民幣1999元（約新台幣9106元），售罄即止，永不增發。所得費用用於天涯社區數據存續、恢復訪問及後續新天涯計劃的落實。該份產品服務包的主要權益包括天涯重啟者數位徽章、天涯客高級會員禮盒、官方天涯神帖付費專區10年免費閱讀權限、天涯元空間等。

天涯論壇創立於1999年，曾是中國最大的網路平台。2023年4月1日，天涯社區發布公告表示，將進行技術升級和數據重構，在此期間平台將無法訪問；同年5月27日，天涯社區宣布因資金流動困難而暫停訪問服務。