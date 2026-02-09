德陽東方風電 遠銷至衣索比亞
日前，衣索比亞迄今規模最大的風電專案——阿伊薩風電專案首期工程發電投產儀式舉行。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研發製造的三十二台二點五兆瓦直驅永磁風電機組成功並網發電，潔淨電能跨越山海賦能東非發展。
阿伊薩風電項目位於衣索比亞東部索馬里州，地處衣索比亞、吉布地、索馬利亞三國交界核心地帶。專案總裝機容量達一百二十兆瓦，規畫安裝四十八台東方風電自主研製的ＤＦ103-2500型風電機組，配套建設完整風場、變電站及輸電線路，建成後將成為東非地區重要的綠色能源基地。
東方風電總部位於四川德陽，是一家國際性的風力發電設備供應商。針對東非高原高海拔、大風切變、晝夜極端溫差等複雜工況，東方風電量身定制了核心解決方案，提供全生命週期服務保障。據悉，該項目投產後預計年發電量可達四點六七億千瓦時，不僅將大幅提升衣索比亞對吉布地的電力出口能力，更能為亞吉鐵路、德雷達瓦工業園等關鍵經濟載體提供穩定電源。
