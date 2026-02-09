德陽東方風電 遠銷至衣索比亞

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
衣索比亞規模最大的風電專案——阿伊薩風電專案首期工程發電投產儀式日前舉行。圖為阿伊薩風電項目。圖／本報德陽傳真
衣索比亞規模最大的風電專案——阿伊薩風電專案首期工程發電投產儀式日前舉行。圖為阿伊薩風電項目。圖／本報德陽傳真

日前，衣索比亞迄今規模最大的風電專案——阿伊薩風電專案首期工程發電投產儀式舉行。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研發製造的三十二台二點五兆瓦直驅永磁風電機組成功並網發電，潔淨電能跨越山海賦能東非發展。

阿伊薩風電項目位於衣索比亞東部索馬里州，地處衣索比亞、吉布地、索馬利亞三國交界核心地帶。專案總裝機容量達一百二十兆瓦，規畫安裝四十八台東方風電自主研製的ＤＦ103-2500型風電機組，配套建設完整風場、變電站及輸電線路，建成後將成為東非地區重要的綠色能源基地。

東方風電總部位於四川德陽，是一家國際性的風力發電設備供應商。針對東非高原高海拔、大風切變、晝夜極端溫差等複雜工況，東方風電量身定制了核心解決方案，提供全生命週期服務保障。據悉，該項目投產後預計年發電量可達四點六七億千瓦時，不僅將大幅提升衣索比亞對吉布地的電力出口能力，更能為亞吉鐵路、德雷達瓦工業園等關鍵經濟載體提供穩定電源。

衣索比亞 索馬利亞 機組
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新竹縣新湖分局專案掃蕩 破獲跨國詐欺與毒品據點

全球最高海拔光熱電站 德陽造光熱汽輪機組赴世界屋脊

德陽造光熱汽輪機組 赴世界屋脊

馬堡病毒疫情釀9死後 世衛：衣索比亞宣布疫情結束

相關新聞

陸機器人產業有泡沫跡象？全因「這兩者」被發現有巨大落差

過去1年，大陸興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。有陸媒指出，2025年1至10月，大陸具身智能領域在一級市...

面向員工放貸涉合規爭議 富士康旗下「富龍小貸」成被執行人

富士康集團全資控股的金融借貸公司「富龍小貸」今年以來新增5條被執行人信息，執行標的從人民幣2,618元到6,431元不等...

陸2款eVTOL邁大步 「航天造」首飛成功、「天際龍」完成轉換飛行

大陸研發「電動垂直起降飛行器」（eVTOL）有新進展。由中國航天科技集團九院，聯合重慶多方力量研製的首款「航天造」電動垂...

江蘇高郵通用機場 年內投用

「微訊江蘇」官微七日發布，高郵通用機場年內投用。該機場主要用於飛行員培訓、空中巡查、工農林漁等作業飛行，開展醫療救護、公...

德陽東方風電 遠銷至衣索比亞

日前，衣索比亞迄今規模最大的風電專案——阿伊薩風電專案首期工程發電投產儀式舉行。由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風...

訂單飢渴 陸機器人產業 現泡沫跡象

過去一年，中國大陸興起具身智能機器人（人形機器人）投資熱，不過泡沫跡象開始出現。有陸媒指出，二○二五年一至十月，大陸具身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。