貴金屬交易 港予稅務優惠

香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，港府計劃將貴金屬納入基金及家族辦公室的優惠稅制投資範圍，適用產品不局限於本地黃金，亦包括ETF等投資工具，以吸引更多資金赴港配置。

港媒信報指，香港已與深圳市地方金融管理局簽訂合作備忘，共同展開黃金加工貿易，鼓勵香港金商與深圳精煉廠合作。許正宇近日接受香港有線新聞訪問時指，目前大陸官方對黃金出口有一定限制，但若黃金本身在海外，是否可透過香港合規進入深圳，再利用當地精煉服務及設施加工後再取出，正是雙方同意的方向及政策。

許正宇稱，此一法例本身希望在需求方，令資金來源或資金意欲更加願意放在香港，香港在供給方包括不同產品如ETF、實金產品不斷創新，令資金願意放在香港。