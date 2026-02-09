江蘇高郵通用機場 年內投用

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
「微訊江蘇」官微七日發布，高郵通用機場年內投用。該機場主要用於飛行員培訓、空中巡查、工農林漁等作業飛行，開展醫療救護、公商務飛行、空中遊覽等各種民生服務。由於不承擔商業客運，因此不會改變長三角民航樞紐格局，不過對長三角「低空經濟」版圖將會有影響。

長三角的民航格局長期由三大幹線機場主導，以上海浦東為國際樞紐，上海虹橋為境內商務樞紐，杭州蕭山和南京祿口作為區域樞紐。

高郵日報曾於二○二五年五月八日報導，高郵以「產業生態為先、生產製造為本、應用場景為要、科技創新為翼」，四箭齊發全力打造長三角低空經濟示範區，低空經濟正蓄勢「起飛」。

新浪財經、新華日報報導，高郵通用機場還兼顧應急救援、氣象探測、城市消防等通用航空功能，以及部分通用飛機試飛飛行和通用航空器銷售、託管、維修、租賃等航空服務。

揚州市交通運輸工作會議發布，該市二○二六年將錨定「樞紐揚州」建設的戰略任務，重點推進十九個新開工和續建項目，全年計畫完成交通建設投資人民幣二一一點三億元，全力打造長三角區域綜合交通樞紐城市、宜行宜遊的人民滿意交通城市、多流匯集的運輸集約高效城市。

高郵通用機場位於江蘇省揚州市，是「十四五」期間江蘇省批准建設的首個通用機場，被列為二○二四年度省重大專案，用地五七二畝，計畫總投資人民幣六點九億元，為地區級Ａ一類通用機場，飛行區等級二Ｂ，跑道長一千公尺、寬三十公尺，原本預計二○二五年建成營運。

主要建築有綜合業務樓、服務中心、勤務保障樓、機庫，配建有動力中心、特種車庫等設施。

