陸人形機器人商業化應用 固態電池是關鍵

專家指出，為解決續航力問題，固態電池被普遍認為是解鎖人形機器人大規模商業化應用關鍵技術之一。

目前人形機器人主要搭載液態鋰電池，但受限於液態鋰電池的能量密度、人形機器人軀幹空間等因素，多數產品的續航力集中在二到四小時，電池容量多低於2kWh（度）。如宇樹H1的電池容量為0.864kWh，靜態續航不足四小時。

集邦諮詢最新調查，隨著人形機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，電池將更受重視。未來對機器人長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具備高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流解決方案。預估人形機器人對固態電池需求有望於2035年超過74GWh，較2026年增長千倍以上。

人形機器人也能進一步拓產固態電池的應用場景。小鵬汽車在去年11月發布業內第一個搭載全固態電池的新一代IRON人形機器人，以「重量降低30%、電量提升30%」。小鵬執行長何小鵬指出，人形機器人將是推動全固態電池量產與普及的最關鍵產品，「因為它們比汽車需要更高的安全性」。

