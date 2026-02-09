陸人形機器人商業化應用 固態電池是關鍵
專家指出，為解決續航力問題，固態電池被普遍認為是解鎖人形機器人大規模商業化應用關鍵技術之一。
目前人形機器人主要搭載液態鋰電池，但受限於液態鋰電池的能量密度、人形機器人軀幹空間等因素，多數產品的續航力集中在二到四小時，電池容量多低於2kWh（度）。如宇樹H1的電池容量為0.864kWh，靜態續航不足四小時。
集邦諮詢最新調查，隨著人形機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，電池將更受重視。未來對機器人長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具備高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流解決方案。預估人形機器人對固態電池需求有望於2035年超過74GWh，較2026年增長千倍以上。
人形機器人也能進一步拓產固態電池的應用場景。小鵬汽車在去年11月發布業內第一個搭載全固態電池的新一代IRON人形機器人，以「重量降低30%、電量提升30%」。小鵬執行長何小鵬指出，人形機器人將是推動全固態電池量產與普及的最關鍵產品，「因為它們比汽車需要更高的安全性」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。