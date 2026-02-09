陸股票型ETF規模大縮水 千億俱樂部成員剩三檔

2026年開年以來，大陸ETF市場格局正發生巨變。截至2月7日，大陸股票型ETF年內規模驟減超過人民幣7,000億元（約台幣3.2兆元），千億ETF俱樂部成員僅剩三檔。分析指，主因機構短期風險偏好下降，而非行情下跌所致，部分長期資金在市場波動中調整配置部位。

每日經濟新聞指出，截至2月7日，大陸股票型ETF年內規模縮水人民幣7,005億元；債券型ETF和貨幣型ETF分別縮水人民幣991億元與131億元。

券商中國提到，寬基ETF（市值型ETF）規模下降主要源自受益權單位數因大量贖回而驟減，而非行情下跌。開年至今股票ETF平均漲幅仍有3.59%，但大型ETF出現人民幣百億級淨流出，如南方中證500ETF淨流出人民幣655.77億元，單位數由190.65億降至112.83億；滬深300ETF、上證50ETF、中證1000ETF等受益權單位數下降幅度基本在40%至50%以上，最大降幅超60%。

專家分析，資金流出與機構短期風險偏好下降有關。晨星（中國）基金研究中心李一鳴說，寬基ETF主要由大型機構長期資金持有，短期進出屬正常行為，部分資金也在波動中尋求避險。交易所近期提高新開合約融資保證金比例至100%，降低槓桿水準，也促使部分短期資金減持ETF。