大陸智能機器人產業看到泡沫 資本投入與真實收入存在數倍落差

過去一年，大陸興起具身（具有物理實體）智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。

有陸媒指出，2025年1至10月，大陸具身智能領域在一級市場的融資總金額已超過人民幣500億元（約新台幣2,275億元），但綜合多方測算，第一梯隊所有具身智能公司的全年營收加總仍不足人民幣100億元（約新台幣455億元）。資本投入與真實收入之間，已經形成數倍以上落差。

目前大陸最受關注、融資額最高的業者，集中在第一梯隊，如：宇樹科技、智元機器人、銀河通用、北京人形機器人創新中心、雲深處、傅利葉等。這些公司往往擁有更完整的技術團隊、更高頻的曝光度，以及更密集的融資記錄。

虎嗅科技報導，多名具身智能賽道相關投資人、創業者在過去半年表示，大部分具身智能整機廠商正面臨「訂單飢渴」，也就是在B、C（企業、消費）兩端，真實的市場需求或已經不足以消化2025年年內生產出的機器人。

報導引述一位知名投資人指出，目前大陸具身智能行業，「真正在埋單的是投資機構、投資入股的互聯網大廠，簡言之現在不存在To B或者To C，本質上是To LP（有限合夥）。」該投資人說，除宇樹、智元等少數公司探索出較為成熟的商業化模式，絕大部分公司2026年的存活邏輯依然是「如何說服資本下場」，而非「走通B或C商業模型」。

至於行業共識認為最有可能落地的工業場景，報導稱，當前機器人的供給能力，與工廠真實的需求結構之間，存在明顯錯配。多家工廠稱，目前單台機器人的整體成本，普遍高於人力成本。進一步抬高工業場景大規模採用人形機器人的門檻。

機器人上游產業鏈公司安努智能CEO文宏杰指出，2025年行業的實際銷量，仍然只有千台級別，距離「萬台規模」還有明顯距離。

一位機器人公司相關負責人表示，目前具身智能的商業模式整體仍處於早期探索階段。