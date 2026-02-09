AI重塑內容產業…大陸漫劇崛起 吸引大咖參賽

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導

大陸消費級內容產業在人工智慧（AI）加持下出現新變化，AI漫劇迅速崛起成為新風口，吸引巨頭競爭；傳統遊戲則透過AI提升運營效率、帶來更多收益。多位業內人士稱，相關創作與商業模式正在加速變革。

科技媒體36氪指出，自去年起，AI開始重塑內容產業。大陸一些新興內容如漫劇，在AI滲透下迅速「從無到有」，甚至引發巨頭公司下場混戰；許久未見新紅利的傳統遊戲，則因AI實現更有效的運營，賺到更多錢。

AI漫劇是利用人工智慧技術將文字劇本、小說或漫畫內容自動轉化為動態動漫短劇的一種新型數位內容形式，單集時長通常在1-3分鐘，適配短視頻平台的碎片化觀看習慣。它通過AI完成分鏡設計、角色建模、畫面生成、配音合成等環節，大幅降低製作門檻與成本，最快數天內可產出一部作品。

閱文漫劇負責人雪夜指，AI漫劇與短劇在商業模式相似，但本質在於技術突破，而非內容行業自身變革。

醬油文化創始人黃浩南稱，2025年AI漫劇首批作品問世，7月即進入爆發期，日產量達300至500部。雪夜指出，隨技術迭代及更多優質IP投入，2026年可能出現「國民級」作品；黃浩南認為，出海成本低、文化隔閡小，今年將迎大爆發；異類Outliers創辦人陳翔宇補充，市場正向精品化轉型，好的IP更值錢。

相比之下，AI對遊戲影響較務實。2025年已滲透遊戲製作流程，多以「降本增效」為主。

