AI大模型需求推升 「衛星算力」成為新興場景

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導
衛星算力與太空計算正成為中美實驗方向。(美聯社)
衛星算力與太空計算正成為中美實驗方向。(美聯社)

在人工智慧（AI）大模型需求推升下，算力不再局限於訓練，而逐步向行業落地與前沿科技場景擴散。專家指，大陸自研GPU已具備推理算力應用條件，多AI代理協作、邊緣算力與新型場景算力需求快速增長，衛星算力與太空計算也正成為實驗方向。

上海市人工智能行業協會副秘書長徐琦表示，多數新模型可透過異構算力落地。「對應用端而言，算力能效比要求不高，但市場容量將顯著增加」，部分晶片廠商已加速資本市場布局，以支撐分布式推理與多AI代理協作。

衛星算力成為新興場景。有業界人士提到，商業航天與衛星星座發展迅速，低成本、高頻次發射可支撐分布式算力布局，太空低溫環境有助提升能效，但應用仍在早期驗證階段，涉及發射成本與資料傳輸限制。

除太空算力外，AI在自動駕駛、智能終端及智能製造等場景開始落地。一名不願具名的半導體學者指出，大模型可串接大量數據、快速建立關聯，支撐機器人、無人辦公室及智能運輸，「需長期資料累積與實體訓練，但一旦成功，可形成完整服務鏈」。

算力 太空 衛星
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

昇達科1月營收月增15% 連三月攻頂

iPhone大敵要來了？路透：星鏈打算推出手機 馬斯克親曝有多不一樣

軌道上的資本槓桿：從SpaceX上市看懂美中太空競爭的制度性差異

美眾院委員會通過法案 打破一中限制推與台太空合作

相關新聞

記憶體價格飆漲效應 大陸中端手機集體漲價上調910至2,730元

受到記憶體價格飆漲影響，大陸中端手機市場在2026年初出現集體漲價現象。為應對成本壓力，多數廠商選擇直接提高起售價，而非...

大陸智能機器人產業看到泡沫 資本投入與真實收入存在數倍落差

過去一年，大陸興起具身（具有物理實體）智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。

陸機器人產業有泡沫跡象？全因「這兩者」被發現有巨大落差

過去1年，大陸興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。有陸媒指出，2025年1至10月，大陸具身智能領域在一級市...

面向員工放貸涉合規爭議 富士康旗下「富龍小貸」成被執行人

富士康集團全資控股的金融借貸公司「富龍小貸」今年以來新增5條被執行人信息，執行標的從人民幣2,618元到6,431元不等...

陸2款eVTOL邁大步 「航天造」首飛成功、「天際龍」完成轉換飛行

大陸研發「電動垂直起降飛行器」（eVTOL）有新進展。由中國航天科技集團九院，聯合重慶多方力量研製的首款「航天造」電動垂...

從投行看大陸／貨物賠償收入稅務處理分析

企業取得因倉儲運輸毀損貨物的賠償金，不該繳納增值稅而該繳納企業所得稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。