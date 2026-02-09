AI大模型需求推升 「衛星算力」成為新興場景

在人工智慧（AI）大模型需求推升下，算力不再局限於訓練，而逐步向行業落地與前沿科技場景擴散。專家指，大陸自研GPU已具備推理算力應用條件，多AI代理協作、邊緣算力與新型場景算力需求快速增長，衛星算力與太空計算也正成為實驗方向。

上海市人工智能行業協會副秘書長徐琦表示，多數新模型可透過異構算力落地。「對應用端而言，算力能效比要求不高，但市場容量將顯著增加」，部分晶片廠商已加速資本市場布局，以支撐分布式推理與多AI代理協作。

衛星算力成為新興場景。有業界人士提到，商業航天與衛星星座發展迅速，低成本、高頻次發射可支撐分布式算力布局，太空低溫環境有助提升能效，但應用仍在早期驗證階段，涉及發射成本與資料傳輸限制。

除太空算力外，AI在自動駕駛、智能終端及智能製造等場景開始落地。一名不願具名的半導體學者指出，大模型可串接大量數據、快速建立關聯，支撐機器人、無人辦公室及智能運輸，「需長期資料累積與實體訓練，但一旦成功，可形成完整服務鏈」。