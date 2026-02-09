大陸AI進入「全域模型」時代 本土晶片落地將支撐商業化應用

農曆春節前夕，大陸已有多款人工智慧（AI）大模型密集推出，而年後亦有多款待發。專家認為，大陸AI正進入「全域模型」時代，從語言模型拓至物理智能、世界模型與科學智能，快速滲透教育、金融與製造領域；算力與硬體仍是瓶頸，但本土晶片性價比與落地能力提升，將支撐大模型持續迭代與商業化應用。

AI全域模型指在多個領域或整個系統範圍內整合人工智慧技術，實現跨域協同、智慧決策和持續進化的綜合性技術架構。

上海市人工智能行業協會副秘書長徐琦接受本報訪問時指，今年的大模型趨勢正從單純語言模型向「全域模型」轉型，更強調與行業場景結合，並將逐步提升行業決策與數據處理能力。

他認為，春節前後已推出或將推出的基礎通用模型，不僅是技術展示，也藉助企業春晚及紅包活動，讓一般民眾感受AI對日常生活的影響。阿里巴巴、騰訊及百度均在春節前後推出新模型或更新現有大模型，以搶占用戶注意力。算力需求仍是大模型應用的重要瓶頸。徐琦指，訓練與推理算力正快速轉向分布式與碎片化，尤其在多AI代理協作及超級創業者模式中，小規模推理算力已成日常，但整體量級仍大幅提升。

特斯拉創辦人馬斯克也預估，未來幾年全球電力可能仍不足以滿足算力需求，凸顯電力與硬體供應挑戰。他指出，大陸在AI算力上將遠超世界其他地區，關鍵在於大規模電力供應，預計2026年發電量可達美國三倍，支撐高能耗AI資料中心建設。

此外，一名不願具名的半導體學者認為，部分國際大模型能力已達「博士級水準」，但仍在成長期。隨著使用者增多，對記憶體及運算需求同步上升，算力需求逐步成為AI發展核心制約，也將取代部分簡易文書工作。

徐琦認為，AI大模型正逐步從基礎模型向行業應用及AI代理協作方向邁進。今年AI代理經濟及多AI代理自主協同將成核心賽道，其中一個新趨勢是「OPC」（One Person Company，一人公司），徐琦用以形容在多AI代理支撐下，個人可完成過去需由團隊分工執行的工作，也被稱為「超級創業者」模式。

他指出，多AI代理可分別負責數據分析、內容生成、決策輔助與執行回饋，形成低成本、高效率的運作模式，並將率先應用於創業、內容產業及數位服務領域，同時也能與自動駕駛、智能終端等場景緊密結合。他也提到，開源的AI代理Clawbot等，已在國際及中國大陸市場展開相關試驗。

瑞銀證券中國互聯網研究分析師熊瑋日前指出，2025年大陸AI產業已逐步建立全球關注度，2026年仍將保持全產業鏈積極發展。大陸大廠及創業公司在模型快速迭代上進展顯著，平均智能水準與美國最先進模型差距縮小；同時，大陸模型性價比具全球競爭力，使落地應用更可負擔，也可能推動更多大模型出海。

至於在算力基礎設施上，熊瑋認為，大陸國產算力表現穩健，單卡（單顆AI晶片）性能及超節點技術提升，大廠資本支出策略務實，落地成本更低，有利模型普及與商業化應用。

徐琦還指，春節已成大模型集中發布重要時間點，除行銷考量外，也因使用者規模快速擴張。包括阿里、騰訊等企業，透過紅包、節目合作等方式加大推廣力度，讓AI從企業內部技術轉為全民可感知的服務。應用擴張下，算力需求結構轉向推理與後訓練階段，呈分散化特徵，部分應用對單顆晶片極致性能依賴下降，更重視能效比與系統整合能力，為大陸國產GPU提供實際應用空間。

隨著應用需求放大，大陸國產GPU研發、算力供應體系與相關企業資本動向，將成為年後產業關注焦點。上述不願具名的半導體學者指，多家企業仍處於調整與驗證階段，市場存在，但工程能力與成本控制仍是關鍵挑戰。