固態電池 成機器人商用關鍵

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

假期間，大陸機器人成為「最忙打工人」，他們出現在商場、舞台表演等場合，從打招呼、跳舞到進行簡單的活動主持，舉手投足皆吸引民眾目光。但他們多數「續航力」不長，幾個小時不到就要被請下台休息。

目前人形機器人主要搭載液態鋰電池，但受限於液態鋰電池的能量密度、人形機器人軀幹空間等因素，多數產品的續航力集中在二到四小時，電池容量多低於二kWh（千瓦時，即度），如宇樹H1的電池容量為○點八六四kWh，靜態續航不足四小時。

據集邦諮詢最新調查，隨著人形機器人發展於二○二六年來到商用化的關鍵點，電池將更受重視。未來對機器人長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具備高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流解決方案。預估人形機器人對固態電池的需求有望於二○三五年超過七十四GWh（吉瓦時），較二○二六年增長千倍以上。

萬聯証券投資顧問屈放認為，固態電池被普遍認為是解鎖人形機器人大規模商業化應用的關鍵技術。

人形機器人也能進一步拓產固態電池的應用場景。小鵬汽車在去年十一月發布業內第一個搭載全固態電池的新一代ＩＲＯＮ人形機器人，以「重量降低百分之卅、電量提升百分之卅」吸引市場關注。小鵬汽車執行長何小鵬指，人形機器人將是推動全固態電池量產與普及的最關鍵產品，因為它們比汽車需要更高的安全性。

集邦諮詢指出，人形機器人對高能量密度、高倍率放電、高安全型電池的需求，正好可作為固態電池的「實驗場」，以發揮其能量密度優勢。

不過相關產品面臨兩大挑戰，一是電池訂製化面臨較大不確定性，如電池的安裝空間、功耗需求皆會受機器人不同的技術構型影響；二是由於人形機器人還在商用化初期，產業的優先目標是尋找可大規模商用化的場景，續航力改善屬次要任務，因此還無法刺激相關電池技術達到關鍵突破。

人形機器人
×

