兩岸快遞／大陸個人所得稅收勁揚 去年增11％ 贏過增值稅

經濟日報／ 本報訊

大陸財政部公布的2025年財政收支數據顯示，儘管全國一般公共預算收入按年下降1.7％，但個人所得稅收入卻取得11.5％的高增長，遠超增值稅、企業所得稅等主要稅種。分析指出，主因包括徵管標準化升級及股息分紅增加等因素推動，其中境外所得徵繳是推動增長的關鍵變量。

北京／巴拿馬取消長和港口合約 陸學者籲嚴肅反制

巴拿馬最高法院近期以「違憲」為由取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約。大陸學者認為，巴拿馬港口事件已成為明確的負面先例，中方必須採取嚴肅的反制措施。

北京／金價劇烈波動 中國黃金集團暫停假日回購

中國黃金集團黃金珠寶公司（中國黃金）公告稱，7日起在周六、周日及法定節假日等上海黃金交易所非交易日期間，暫停辦理貴金屬回購業務，有效避免定價爭議、保障業務有序運營。

上海／國產高性能GPU進擊 醫療AI方案 降低應用門檻

財聯社指出，大陸國產高性能GPU在醫療AI領域的應用解決方案近日在上海發布，這項方案是復旦大學附屬中山醫院組織建造，它將大幅降低醫療人工智慧推廣應用門檻。

合肥／容百科技合約公告涉嫌誤導 董座等罰款4,322萬元

容百科技稱，收到中國證監會寧波監管局下發「行政處罰事先告知書」，該公司因合約公告涉嫌誤導性陳述被調查，容百董座等合計被罰人民幣950萬（約新台幣4,322萬元）。

酒泉／可重複使用航天器發射 太空運輸成本有望降低

大陸近日在酒泉衛星發射中心使用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用試驗航天器，重點驗證‌可重複使用性能、在軌服務能力及再入返回技術‌，可降低太空運輸成本。

重慶／兩款電動垂直起降飛行器 研發獲新進展

大陸研發電動垂直起降飛行器有新進展。中國航太科技集團九院，聯合多方力量研製「航太造」近日首飛成功；峰飛航空科技自研五噸級eVTOL—V5000「天際龍」日前完成「轉換飛行」。

深圳／中移動支持國產方案 採購搭載華為昇騰晶片裝置

據中國政府採購網資訊顯示，中國移動廣東公司得標深圳光明大裝置算力服務支撐平台採購專案。其中包括基於昇騰晶片的華為溫冷數據備份存放裝置，全力支持大陸國產方案。

