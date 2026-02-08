面向員工放貸涉合規爭議 富士康旗下「富龍小貸」成被執行人

富士康集團全資控股的金融借貸公司「富龍小貸」今年以來新增5條被執行人信息，執行標的從人民幣2,618元到6,431元不等，執行法院均為深圳市龍華區人民法院，被執行總金額為人民幣2.61萬元，也是富龍小貸公司成立9年以來首批被執行人信息，爭議逐漸浮出水面。外界擔憂或影響富士康形象。

綜合紅星資本局、藍鯨新聞報導，涉及富龍小貸多份判決書發現，法院多次認定其逾期違約金日利率0.1%（年化36.5%）超過法定上限（一年期LPR四倍，約14.8%–15.4%），判決調減至年化24%以內。但在中國裁判文書網、中國執行信息公開網搜索相關案號及關鍵詞，未能查找到相關判決書，或尚未披露。

天眼查App顯示，富龍小貸公司成立於2017年1月，註冊資本和實繳資本均為人民幣6億元，專營小額貸款業務，其100%控股股東為富士康科技集團有限公司。專注於為廣大藍領、勞務派遣或靈活用工企業提供消費貸款和產業鏈墊薪等金融服務，旗下有富寶袋、BBE藍領產業鏈金融、員夢金等產品。

據產品官網顯示，「富金富」的業務範圍覆蓋富士康在中國大陸的40多個產業園以及珠三角地區、長三角地區、環渤海地區以及中西部地區，覆蓋千萬級用戶。

「員夢金」則是直接面向富士康集團正式員工的產品。據相關頁面介紹，只需要員工的工號、身份核實即可快速評估借款額度，借款1,000元月息為人民幣1元，借款萬元日息為人民幣1.6元。

「富寶袋」為富龍小貸核心貸款品牌，目前在黑貓投訴上投訴量超過3,500條，涉年化利率36%、收會員費擔保費、暴力催收等。黑貓投訴平台搜索發現，僅「富寶袋」關鍵詞，就有數千條相關投訴，投訴內容集中在暴力催收、高利率（利息超過大陸的國家標準）以及捆綁收取會員費等問題。

此外，富龍小貸涉及數百起借款合約糾紛案件。從天眼查App統計數據來看，在這些案子中，富龍小貸公司多為原告或申請執行人，且大部分案件涉及的金額較小。在498份判決書中，有447份的涉案金額在1萬元以下。甚至有輿論批評富龍小貸「左手發工資，右手放高利貸；用數據精準定價，用催收製造恐懼。」

然而，儘管投訴者普遍反映富龍小貸公司旗下產品存在高利率問題，但從天眼查App披露情況來看，在富龍小貸公司涉及的司法案件中，其從未擔任過被告角色。