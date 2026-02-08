陸2款eVTOL邁大步 「航天造」首飛成功、「天際龍」完成轉換飛行

大陸研發「電動垂直起降飛行器」（eVTOL）有新進展。由中國航天科技集團九院，聯合重慶多方力量研製的首款「航天造」電動垂直起降飛行器，6日在重慶永川大安機場首飛成功，它可飛行也可陸行；另外，由峰飛航空科技自主研發的5噸級eVTOL—V5000「天際龍」日前在江蘇昆山完成「轉換飛行」，可垂直起降，也能水平巡航。

《人民日報》報導，「航天造」採用分體式設計，由機翼、座艙、底盤組成飛行體與陸行體2種形態，飛行體可承載2名乘客、在3000米以下低空，以150公里時速飛行。陸行體基於全電智能線控底盤，可實現超300公里續航。依託自主研發的自動對準、分離耦合機構，各部分連接與分離可由程序自主控制。定製化座艙及多類型底盤、機翼模組，大幅提升場景適配性與使用靈活性。

同時，「航天造」飛行器是面向適航標準設計研製的多功能低空裝備，可實現「航天級積木」的模組化組合，將在交通出行、物流運輸、應急保障等領域發揮作用。

至於V5000「天際龍」，起飛重量大多集中在1.5噸至3噸，載客規模不超過6人；該飛行器將起飛重量提升至5噸，純電版最大航程250公里，混動版最大航程1,500公里，客運版可搭載10人，貨運版可實現噸級貨物運輸，使低空出行和運輸更具經濟可行性。