上海輸了…重慶奪消費第一城

重慶統計局日前發布數據，2025年全市社會消費品零售總額人民幣1兆6,688億元。而常年位居第一的上海，2025年社會消費品零售總額為人民幣1兆6,600億元。代表過去一年你追我趕後，重慶以人民幣88億元的優勢，坐上消費第一城的寶座。這讓上海官員備感壓力。

為了刺激消費，上海市商務委主任申衛華昨（7）日表示，2026年繼續堅持擴大內需戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，持續放大「上海消費」品牌效應，春節期間，各區也將發放總額約人民幣1.5億元（約新台幣6.8億元）的消費券。

新民晚報報導，申衛華指出，2026年上海將重點持續擴大優質消費供給、持續豐富消費新場景、持續釋放政策紅利、持續優化消費環境。

中新社報導，重慶能奪得消費第一城，首先擁有3,000多萬常住人口，構成消費市場的堅實基礎。更關鍵的是，重慶還是頂流網紅城市，常年吸引著天南地北的遊客，2025年接待境內遊客突破5億人次，人氣與消費力同頻共振，帶動「吃住遊購娛」全鏈條消費融合升溫。

交通數據直接印證這份熱度。2025年，重慶城市軌道交通客運量14.99億人次，年增11.7%；航空客運量4,631.1萬人次，年增6.9%。人流的湧動，直接推動餐飲市場的火爆。2025年全市實現餐飲收入人民幣2,470.3億元，增長4.6%，高於商品零售額增速1.8個百分點。

此外作為中西部首個經濟總量超過人民幣3兆元的城市，重慶2025年全體居民人均可支配收入突破人民幣4萬元，達到人民幣41,580元。

重慶不僅拿下「消費第一城」，還時隔九年重返「大陸汽車第一城」寶座。2025年重慶全年汽車產量達到278.8萬輛，尤其是智慧網聯新能源汽車，其增加值比上年增長13.4%，對全市規上工業的貢獻率達到60.9%。

