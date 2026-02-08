大陸中古車銷售量猛踩油門 全年衝上2,011萬輛新高

大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2025年全年中古車累計交易量為2,011萬輛，年增2.5％，交易額人民幣1.28兆元（約新台幣5.8兆元），年增0.4%。

中國汽車流通協會（簡稱「中汽協」）日前發布數據與乘聯會相近，2025年中古車累計交易量2010.8萬輛，年增2.52%，與上年相比增加49.38萬輛，累計交易金額人民幣1.28兆元。

2025年大陸中古車市場交易規模突破2,000萬輛大關，創歷史新高。業內人士指出，這代表市場更趨理性與務實，年輕群體在該領域的消費潛能正在逐步進行釋放。

界面新聞報導，崔東樹指出，近幾年中古車的轉籍比例在25到30%之間波動的趨勢，2025年12月達到34%的當期歷史高位。2025年12月，全大陸新能源中古車市場交易量16.9萬輛，與上月相比增8.7%，與上年相比增長36.5%，新能源滲透率12%。2025年全年，新能源中古車累計交易量161萬輛，年增43%。

崔東樹表示，在中汽協會的呼籲下，中古車流通改善。各地交管部門辦實事，便利群眾企業辦事，促進中古車流通。但與國際先進的發達國家市場相比，大陸中古車的交易比例相對比較低，而大陸的汽車市場起步相對較晚，中古車消費起步更晚，目前中古車正處於快速崛起階段，未來發展潛力極其巨大。