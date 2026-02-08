泡泡瑪特全球門市逾700家 Labubu玩偶去年狂賣1億隻

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
泡泡瑪特旗下明星商品Labubu全年銷量超過1億隻創新高。聯合報系資料照
泡泡瑪特旗下明星商品Labubu全年銷量超過1億隻創新高。聯合報系資料照

大陸潮玩品牌泡泡瑪特在過去一年橫掃全球市場，創辦人王寧近日披露，泡泡瑪特旗下明星商品Labubu全年銷量超過1億隻創新高，全品類全IP產品銷量超過4億隻，業務覆蓋超過100個國家和地區、全球門市超過700家、擁有六大供應鏈基地。

據了解，台北燈節今年就在西門町展區與泡泡瑪特合作推出六個人氣IP的燈組，台北市長蔣萬安表示，台北燈節期盼在大家耳熟能詳的活動品牌中注入創意，帶給民眾新鮮的感受，這次與國際最潮的品牌「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野以及Labubu等六個高人氣角色。

據泡泡瑪特官網去年9月更新資料，該品牌目前在台灣共有14家實體門市、近30家機器人商店，遍布北中南各地，其中位於西門町的旗艦店在2024年開幕，為全台最大門市。另有授權經銷通路和線上通路。

王寧日前接受陸媒訪問時表示，2025年是「夢幻的一年」，美洲市場是現在增速最快的市場，歐洲地區的許多國家也處於剛起步階段，未來泡泡瑪特的海外開店策略是希望開設面積更大、位置更優、設計更佳的門市。

但他也坦言，2025年是他最焦慮的一年，對於Labubu突然爆紅，公司所有人都變成超級緊繃的狀態，即使泡泡瑪特有機會成為一家世界級的消費品企業，但「這個時候要是稍不留神，也會很危險」。

摩根士丹利日前發布報告指出，泡泡瑪特旗下新IP產品Twinkle Twinkle 和 Skullpanda的強大受歡迎程度，將持續推動其IP產品運轉，預計今年在產品設計方面將迎來更多驚喜。

