金融資產價格上漲、美元指數下跌效應 大陸元月外匯存底連六月攀升

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國家外匯管理局7日公布，今年1月外匯存底3兆3,991億美元，較去年12月大增412億美元，升幅1.23%。這是外匯存底連續第六個月增加。（路透）

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，今年1月外匯存底3兆3,991億美元，較去年12月大增412億美元，升幅1.23%。這是外匯存底連續第六個月增加。

大陸國家外匯管理局表示，2026年1月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

2025年全年，大陸外匯存底在其中11個月保持增長勢頭，全年增加1,555.12億美元。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，1月美元指數下跌1.2%，推動大陸外匯存底中非美元資產升值，推高以美元計價的外匯存底規模，估計1月這一因素的影響在150億美元左右，其次，受AI投資熱潮等驅動，年初全球股市上漲，這抵消當月美債收益率小幅上升的影響，1月全球金融資產價格總體上漲，也對大陸外匯存底有較大推升作用。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，1月受多重因素相加影響，美元延續弱勢。「一是川普在委內瑞拉、伊朗、格陵蘭島等多地開展或威脅軍事打擊加劇了地緣政治風險，美元信用風險高。二是川普暗示對美元貶值持開放態度，引發市場拋售潮。美國聯準會委員釋放鷹派信號，加上華許當選美國聯準會主席的預期發酵，美債震盪上行，全球資產價格整體上漲。」

溫彬表示，2025年，大陸外貿展現出強勁韌性，出口規模創下歷史新高。以新能源、高端裝備為代表的機電行業出口占比持續提升，國際市場佈局更趨多元均衡。跨境資本流動方面，境外投資者對人民幣資產的長期配置意願穩步提升，證券投資維持合理規模淨流入，外商直接投資保持平穩。

金融資產價格上漲、美元指數下跌效應 大陸元月外匯存底連六月攀升

