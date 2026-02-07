連買15個月 人行上月加速購金

國際金價近期大漲，上個月一度突破每盎司五千五百美元，然大陸央行無懼高價，一月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月。數據顯示大陸央行持有的黃金占官方總儲備資產的比率升至百分之九點六三，逼近百分之十。

據大陸國家外匯管理局官網昨日發布的統計，今年一月底大陸的黃金儲備為七四一九萬盎司（二三○七點五七公噸），為連續第十五個月增持黃金，月內共增持四萬盎司。大陸黃金儲備目前價值三六九五點八二億美元，而整體官方儲備為三兆八三六二點八一億美元。以此換算，大陸黃金儲備占官方總儲備的比率，已攀升至多年來新高，達百分之九點六三，逼近百分之十。

在大陸官方總儲備資產中，外匯儲備截至一月底為三兆三九九一億美元，單月大增四百一十二億美元，創二○一五年十二月以來新高。大陸國家外匯局表示，今年美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

據中國黃金報先前披露的統計，歷史上大陸黃金儲備佔總儲備比率曾於一九七三年攀升至百分之九十一，其後不斷下降，二○○八年連百分之一都不到，此後才緩慢回升。

二十一世紀經濟報導昨引述大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟解讀稱，這體現了在外儲結構中提升「非信用資產」比重的明確取向，也反映出在全球貨幣體系調整加速的背景下，大陸官方更重視儲備資產的安全性與長期穩定性。他認為大陸央行推進國際儲備多元化、持續增持黃金的戰略方向不會改變。

稍早中國黃金協會三日已在北京召開「黃金行業『十五五』發展規劃（討論稿）」專家研討會，稱「十五五」時期，要持續推進新一輪找礦突破戰略行動，高度重視低品位、難處理、共伴生資源的綜合利用，切實提高「資源自給率」和綜合利用水平。