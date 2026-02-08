聽新聞
0:00 / 0:00

大陸CPI增速估趨緩

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國大陸國家統計局將於11日公布1月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），儘管大陸政府促消費、穩地產政策能效將逐漸釋放，但短期內有效需求依然相對不足，加上受春節錯位影響，法人機構認為1月CPI增速將小幅下降。

此外，國際地緣風險加劇，推動原油價格止跌上漲，加上有色金屬價格大幅上漲，1月PPI降幅或進一步收窄，但轉正尚需時日。

2025年12月，大陸CPI年增0.8%，連三個月擴大並創下近三年來新高；PPI降幅收窄至年減1.9%。

浙商證券首席經濟學家李超指出，1月豬肉、油價呈現季節性反彈，核心CPI或許會延續回暖，但1月物價修復彈性不強，預計1月CPI年增0.6%。

北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍指出，儘管國際原油價格、境內豬肉價格上漲明顯，但受春節錯位因素影響，加上居民收入增速依然相對較低，居民消費需求相對不足，預計1月CPI年增0.4%，較前月下降0.4個百分點。

CPI 豬肉
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 大陸網友微博哀悼成「哭牆」

使用「神箭」長征二號F 大陸神秘航太飛行器第4次發射

上海春節將發放6.8億元消費券 去年輸重慶成為大陸消費第二城

不怕美國關稅威脅！加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

相關新聞

人行大買黃金連15月增持 上月底累計持有7,419萬英兩 成為金價強力支撐

國際金價在1月創下歷史新高之際，大陸官方繼續加碼買進黃金。中國人民銀行官網昨（7）日公布，今年1月底黃金儲備7,419萬...

金融資產價格上漲、美元指數下跌效應 大陸元月外匯存底連六月攀升

大陸國家外匯管理局昨（7）日公布，今年1月外匯存底3兆3,991億美元，較去年12月大增412億美元，升幅1.23%。這...

上海輸了…重慶奪消費第一城

重慶統計局日前發布數據，2025年全市社會消費品零售總額人民幣1兆6,688億元。而常年位居第一的上海，2025年社會消...

泡泡瑪特全球門市逾700家 Labubu玩偶去年狂賣1億隻

大陸潮玩品牌泡泡瑪特在過去一年橫掃全球市場，創辦人王寧近日披露，泡泡瑪特旗下明星商品Labubu全年銷量超過1億隻創新高...

大陸中古車銷售量猛踩油門 全年衝上2,011萬輛新高

大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2025年全年中古車累計交易量為2,011萬輛，年增2.5％，交易額人民幣1.28兆元...

大陸CPI增速估趨緩

中國大陸國家統計局將於11日公布1月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），儘管大陸政府促消費、穩地產政策能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。