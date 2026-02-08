聽新聞
大陸CPI增速估趨緩
中國大陸國家統計局將於11日公布1月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），儘管大陸政府促消費、穩地產政策能效將逐漸釋放，但短期內有效需求依然相對不足，加上受春節錯位影響，法人機構認為1月CPI增速將小幅下降。
此外，國際地緣風險加劇，推動原油價格止跌上漲，加上有色金屬價格大幅上漲，1月PPI降幅或進一步收窄，但轉正尚需時日。
2025年12月，大陸CPI年增0.8%，連三個月擴大並創下近三年來新高；PPI降幅收窄至年減1.9%。
浙商證券首席經濟學家李超指出，1月豬肉、油價呈現季節性反彈，核心CPI或許會延續回暖，但1月物價修復彈性不強，預計1月CPI年增0.6%。
北京大學經濟學院教授、國民經濟研究中心主任蘇劍指出，儘管國際原油價格、境內豬肉價格上漲明顯，但受春節錯位因素影響，加上居民收入增速依然相對較低，居民消費需求相對不足，預計1月CPI年增0.4%，較前月下降0.4個百分點。
