調查：大陸對外投資創8年新高 重心轉向非洲與中東

中央社／ 台北7日電

美國智庫榮鼎集團旗下的「中國跨境監測」近日公布，去年中國對外投資年增18%，對外直接投資達1240億美元，為2018年以來最高；投資重心為非洲與中東地區。

綜合環球時報等陸媒報導，榮鼎集團（RhodiumGroup）旗下的「中國跨境監測」4日公布了上述報告，並稱在能源與基礎材料領域投資推動下，中國正加速將投資重心從西方國家轉向非洲和中東地區。

報告顯示，能源（含化石燃料與可再生能源）及大宗商品投資占去年中國對外投資總額的近半數。中國資本主要集中在亞洲，去年該地區新增投資約400億美元；其次為撒哈拉以南非洲，重大項目包括幾內亞席孟杜（Simandou）鐵礦以及奈及利亞兩座大型鋰加工工廠。

另據澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith AsiaInstitute）和上海綠色金融研究中心的研究，隨著共建「一帶一路」倡議持續活躍，中國大部分對外投資流向金屬與採礦業的礦產加工業，哈薩克成為2025年中國單一最大投資接收國，投資總額約258億美元，主要由鋁和銅相關項目驅動。

榮鼎集團的報告顯示，全球人工智慧數據中心能源需求增長，吸引中國資本更多進入基礎材料和能源領域。中國消費品企業也加大海外投資，推動併購交易增長，2022年以來併購交易價值幾乎翻倍。

此外，中國對中東與北非地區投資創下歷史新高，而北美、歐洲與大洋洲合計僅占中國對外直接投資總額不到20%，較2016年下降約70%。

報告提到，因西方各國對中國資本審查趨嚴，中國企業對美投資更為謹慎。

