2025年中古車累計交易2011萬輛 年輕群體消費潛能正逐步釋放

大陸乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2025 年全年中古車累計交易量為2,011萬輛，年增2.5％，交易額人民幣1.28兆元，年增0.4%。中國汽車流通協會（簡稱「中汽協」）日前發布數據與乘聯會相近，2025年中古車累計交易量2010.8萬輛，年增2.52%，與上年相比增加49.38萬輛，累計交易金額人民幣1.28兆元。

2025年大陸中古車市場交易規模突破2000萬輛大關，創歷史新高。業內人士指出，這代表市場更趨理性與務實，年輕群體在該領域的消費潛能正在逐步釋放。

界面新聞報導，崔東樹指出，近幾年中古車的轉籍比例在25到30%之間波動的趨勢，2025年12月達到34%的當期歷史高位。2025年12月，全大陸新能源中古車市場交易量16.9萬輛，與上月相比增8.7%，與上年相比增長36.5%，新能源滲透率12%。2025年全年，新能源中古車累計交易量161萬輛，年增43%。

崔東樹表示，在中汽協會的呼籲下，中古車流通改善。各地交管部門辦實事，便利群眾企業辦事，促進中古車流通。但與國際先進的發達國家市場相比，大陸中古車的交易比例相對比較低，而大陸的汽車市場起步相對較晚，中古車消費起步更晚，目前中古車正處於快速崛起階段，未來發展潛力極其巨大。

崔東樹還提到，尤其是新能源車的發展，讓大陸的更多的普通消費者有了購車和用車的低成本的巨大優勢。雖然政府報廢更新政策的力度暫時放緩，但大陸中古車發展潛力極其巨大，汽車經銷商集團的中古車業務和汽車報廢更新蓬勃發展，2026年以舊換新必然是超強增長。

中國汽車報報導，中汽協副會長羅磊表示，2000萬輛目標的達成，並非一蹴而就，而是經歷了一個蓄勢和累積的過程。特別是日趨成熟的中古車市場給目標的達成奠定市場基礎。近年來，大陸汽車保有量穩步提升，龐大的存量基數為中古車市場的發展提供了充足的車源供給，新舊車市場迴圈聯動機制逐步成型。

根據公安部數據顯示，截至2025年9月底，全大陸汽車保有量已達3.6億輛。國家統計局數據也顯示，截至2025年末，大陸每百戶家庭汽車擁有量達到52.9輛，較上年末增加1.7輛。

新華社報導，大陸中古車交易平台懂車帝中古車業務負責人趙志峰表示，隨著大陸汽車市場步入存量時代，中古車交易規模持續擴大，市場結構及消費群體正經歷深刻變革。以「90後」「00後」為代表的年輕消費群體，憑藉其獨特的消費理念、高度數位化的生活方式及對新事物的開放態度，正逐步成長為中古車市場中不可或缺的重要力量。