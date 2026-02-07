大陸外匯存底實現「六連升」 1月大增412億美元

大陸國家外匯管理局7日公布的數據顯示，截至2026年1月末，外匯存底規模為3兆3991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%。這是外匯存底連續第6個月增加。

國家外匯管理局表示，2026年1月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

2025年全年，大陸外匯存底在其中11個月保持了增長勢頭，全年增加1555.12億美元。

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，在全球利率周期分化、地緣風險頻發的背景下，外匯存底規模穩中有升有助於增強外部緩衝能力，為匯率雙向波動提供更堅實的安全墊。當美元指數下跌、全球主要金融資產價格上漲時，大陸外匯存底的增長似乎是被動反應；但仔細觀察黃金增持的連續性，就能發現主動調整儲備結構的戰略意圖。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，1月受多重因素相加影響，美元延續弱勢。「一是川普在委內瑞拉、伊朗、格陵蘭島等多地開展或威脅軍事打擊加劇了地緣政治風險，美元信用風險高。二是川普暗示對美元貶值持開放態度，引發市場拋售潮。美國聯準會委員釋放鷹派信號，加上華許當選美國聯準會主席的預期發酵，美債震盪上行，全球資產價格整體上漲。」

溫彬表示，2025年，大陸外貿展現出強勁韌性，出口規模創下歷史新高。以新能源、高端裝備為代表的機電行業出口占比持續提升，國際市場佈局更趨多元均衡。跨境資本流動方面，境外投資者對人民幣資產的長期配置意願穩步提升，證券投資維持合理規模淨流入，外商直接投資保持平穩。

溫彬指出，隨著跨境投融資便利化政策持續加碼，資本市場對外資吸引力將持續增強。大陸經濟運行穩中有進，發展韌性進一步彰顯，為外匯存底規模保持基本穩定提供了有力支撐。