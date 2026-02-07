中英金融工作組首次會議 鼓勵企業在對方市場上市

快訊

中央社／ 台北7日電

中國央行公布，中英金融工作組首次會議1月31日在北京舉行，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定等議題深入交換意見。根據共識文件，雙方鼓勵符合條件的企業透過中英股票市場互聯互通等方式，在對方市場上市融資。

中國人民銀行（央行）官網，會議由中國人民銀行行長潘功勝與英國財政部次官李格比（LucyRigby）共同主持。中國人民銀行、財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及英國財政部、英格蘭銀行、英國審慎監管局、英國金融行為監管局等金融管理部門高級別代表出席會議。

中國央行表示，中英金融工作組成立於2025年5月，旨在為兩國在金融政策領域的常態化溝通與協調提供制度化平台，推動形成具有實質意義的合作成果。工作組首次會議的召開是近期中英兩國高層交往的重要成果之一。

中國央行表示，會議上，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等議題深入交換了意見，達成多項務實合作成果。雙方一致認為，中英金融工作組將在促進雙方金融管理當局交流、推動金融市場發展與創新、維護兩國金融穩定等方面發揮積極作用。

根據中英金融工作組首次會議共識文件，雙方重申，資本市場在推動實體經濟增長方面發揮重要作用。中方注意到英方近期對上市制度（包括對跨國企業的上市制度）的改革措施。雙方鼓勵符合條件的企業透過中英股票市場互聯互通等方式，在對方市場上市融資，從而對接全球多元化投資者和機構資金。

中國人民銀行 英國
相關新聞

液冷商業化提速 ！A股上市公司透過併購擴產 加快布局搶佔先機

AI算力需求爆發帶動液冷賽道快速升溫。近期A股多家上市公司密集拋出併購、擴產計畫，加速搶佔數據中心液冷業務高地。

大陸央行黃金儲備「十五連增」！1月增持4萬盎司 增持節奏略有加快

大陸央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，...

不怕美國關稅威脅！加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

不怕美國關稅威脅，繼加拿大總理卡尼5日宣布，將與大陸合作推動加拿大本土生產和出口電動車後，加拿大工業部長趙美蘭（Mela...

上海商場內竟有黃金回收ATM機：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

全球黃金價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環。不過一種新型的「黃金回收ATM機」在大陸部分城市出現。以上海環球港商...

大陸外匯存底實現「六連升」 1月大增412億美元

大陸國家外匯管理局7日公布的數據顯示，截至2026年1月末，外匯存底規模為3兆3991億美元，較2025年12月末上升4...

春節AI紅包戰 中互聯網豪擲45億 微信狠手封鏈掀混戰

中國互聯網春節紅包大戰開打，在此前豆包手機「搶奪AI（人工智慧）超級入口」影響衝擊下，此次春節紅包大戰升級成了異常激烈的...

