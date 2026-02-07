中英金融工作組首次會議 鼓勵企業在對方市場上市

中國央行公布，中英金融工作組首次會議1月31日在北京舉行，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定等議題深入交換意見。根據共識文件，雙方鼓勵符合條件的企業透過中英股票市場互聯互通等方式，在對方市場上市融資。

據中國人民銀行（央行）官網，會議由中國人民銀行行長潘功勝與英國財政部次官李格比（LucyRigby）共同主持。中國人民銀行、財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局，以及英國財政部、英格蘭銀行、英國審慎監管局、英國金融行為監管局等金融管理部門高級別代表出席會議。

中國央行表示，中英金融工作組成立於2025年5月，旨在為兩國在金融政策領域的常態化溝通與協調提供制度化平台，推動形成具有實質意義的合作成果。工作組首次會議的召開是近期中英兩國高層交往的重要成果之一。

中國央行表示，會議上，雙方金融管理部門就全球宏觀經濟形勢與金融穩定、金融監管、金融市場發展與互聯互通、反洗錢和反假幣合作等議題深入交換了意見，達成多項務實合作成果。雙方一致認為，中英金融工作組將在促進雙方金融管理當局交流、推動金融市場發展與創新、維護兩國金融穩定等方面發揮積極作用。

根據中英金融工作組首次會議共識文件，雙方重申，資本市場在推動實體經濟增長方面發揮重要作用。中方注意到英方近期對上市制度（包括對跨國企業的上市制度）的改革措施。雙方鼓勵符合條件的企業透過中英股票市場互聯互通等方式，在對方市場上市融資，從而對接全球多元化投資者和機構資金。