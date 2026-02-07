液冷商業化提速 ！A股上市公司透過併購擴產 加快布局搶佔先機

AI算力需求爆發帶動液冷賽道快速升溫。近期A股多家上市公司密集拋出併購、擴產計畫，加速搶佔數據中心液冷業務高地。

業內人士指出，隨著數算中心規模與功率的雙重提升，傳統風冷方案逐漸難以滿足高功率密度設備的散熱需求，而液冷技術憑藉低能耗成本、高散熱效率的突出優勢，正逐步取代風冷，成為新一代數據中心的主流冷卻方案。

中國證券報報導，金富科技5日晚間發布公告，擬以現金收購佛山市卓暉金屬製品有、佛山市聯益熱能科技各51%股權，交易對價預計不超過人民幣7.14億元。

公告顯示，兩家標的公司均深耕液冷散熱核心元件領域，產品矩陣覆蓋液冷銅管及元件、水冷頭元件、銅水冷板等關鍵部件，且已成為液冷散熱領域頭部客戶的核心供應商。金富科技表示，本次交易後，公司將切入液冷散熱的高景氣賽道，形成公司第二增長曲線。

領益智造於1月30日晚間公告，已完成對東莞市立敏達電子科技相關股權收購的全部交割程式，立敏達成為控股子公司並納入合併報表範圍。

立敏達在AI伺服器液冷及電源供應鏈領域擁有深厚累積，此次收購不僅為領益智造注入液冷核心技術資源，更助力打通全球伺服器液冷供應鏈，為後續拓展國際市場奠定基礎。

除了併購，募資擴產也成為上市公司加碼液冷業務的重要操作。澄天偉業1月16日晚間披露定增預案，擬募集資金不超過人民幣8億元，重點投向液冷散熱系統產業化專案、液冷研發中心及集團信息化建設專案等方向。

鼎通科技1月14日晚間公告稱，擬向不特定物件發行可轉換公司債券，募集資金不超人民幣9.3億元，其中部分資金將用於高速通訊及液冷生產建設項目，進一步夯實公司在液冷領域的產能基礎。

為了打造新興業務增長點，多家企業紛紛將液冷業務列為戰略級新興增長點，加速技術研發與市場拓展。

科隆新材在接受機構調研時表示，液冷已成為公司重點布局的賽道，公司正積極推進算力中心、數據中心液冷系統配套的軟管、密封產品研發，相關產品已通過重點客戶的合格供應商認證，即將進入量產交付階段。

寧波精達同樣將液冷業務視為新的業績增長引擎。公司在液冷領域的產品覆蓋換熱器、冷凝器、管件、微通道散熱水冷板等全系列品類。2025年12月至2026年1月，公司陸續接到加拿大客戶超千萬美元的大額訂單，相關產品將應用于機房液冷領域。

思泉新材表示，公司投資建設了液冷散熱產品生產線，並組建了專業的液冷散熱研發團隊，已具備液冷散熱模組規模生產能力，公司液冷產品相關專案有序推進中。