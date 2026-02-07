大陸央行黃金儲備「十五連增」！1月增持4萬盎司 增持節奏略有加快

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，這種溫和增持態勢已持續數月。去年11月末和12月末，黃金儲備分別增加3萬盎司，今年1月增持4萬盎司，略有上升。
大陸央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，這種溫和增持態勢已持續數月。去年11月末和12月末，黃金儲備分別增加3萬盎司，今年1月增持4萬盎司，略有上升。（美聯社）

大陸央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，這種溫和增持態勢已持續數月。去年11月末和12月末，黃金儲備分別增加3萬盎司，今年1月增持4萬盎司，略有上升。

國家外匯管理局統計數據顯示，截至2026年1月末，外匯存底規模為3.3兆美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%。

華爾街見聞報導，2026年1月，受主要經濟體財政政策、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

本周黃金收報4961美元，累漲1.38%，較1月的歷史高點仍跌超11%。華爾街分析師認為近期的劇烈波動更像是長期上漲趨勢中的暫時性回檔。

機構策略師指出，支撐金價的地緣政治緊張、貿易政策不確定性以及對債務的擔憂並未消散。多家投行分析顯示，當前的下跌並未破壞長期投資邏輯，反而可能是這一輪歷史性牛市中的買入機會。

AJ Bell投資總監Russ Mould指出，黃金目前正處於自1971年以來的第三輪主要牛市中，而此前兩次牛市都曾經歷過多次大幅回檔。

華泰報告指出，全球央行正持續增持黃金，預計2026到2030年每年新增需求約800噸，構成金價長期支撐。若黃金在全球金融資產中的配置比例從當前約2.9%升至4.3%到4.8%，結合個人及機構投資存量增長與金融資產規模擴張，測算顯示2026/2027/2028年金價預期值將達到每盎司5463/6059/6848美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆（Yifan Hu）日前在瑞銀2026年度全球展望及亞洲前景經濟與投資展望會上指出，支撐金價的因素未改變，加上地緣政治波動與美元貶值，因此仍看好黃金，預測今年前3季目標價為每盎司6200美元，待美國期中選舉後，年底下修至5900美元。

