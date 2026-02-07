快訊

《末代皇帝》鄔君梅60歲生日近況曝光　吐心境證實「名導尪病逝」

全台第一間！ 小熊維尼故事主題下午茶「Honey Corner 蜜糖角落」在台中

不容綠營告軍購洋狀 藍農曆年後啟動反制

聽新聞
0:00 / 0:00

不怕美國關稅威脅！加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅，繼加拿大總理卡尼5日宣布，將與大陸合作推動加拿大本土生產和出口電動車後，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。「我們相信這些優秀的加拿大公司可以與大陸電動車公司合作，打造銷往世界各地的中加合資汽車。」

向大陸車企示好的舉動，代表加拿大政府立場的轉變。加拿大正尋求降低對美國汽車市場的依賴，並打造更強大的本土汽車產業。加拿大曾指責大陸對本國製造商提供不公平補貼，同時也對大陸汽車技術提出安全關切。

彭博報導， 包括麥格納國際公司（Magna）、利納馬公司（Linamar）和馬瑞天國際公司（Martinrea）等加拿大汽車零部件企業，已在大陸開展業務，可以參與在加拿大設立的合資裝配廠。

趙美蘭指出，加拿大可在汽車軟體方面找到解決方案，以應對安全關切。「我們認為能夠制定與我們在加拿大所能接受和期望一致的勞工標準，並可以透過這些投資在加拿大建立本地供應鏈。」

新浪財經報導，趙美蘭曾於 1月21日會見比亞迪和奇瑞兩家大陸車企大佬，並特別提到「本機群組裝」、「和當地供應商合作」。

由於加拿大和美國、墨西哥有自由貿易協定。這代表陸企在加拿大組裝的汽車，進入美國市場會有很大便利。對加拿大而言，一方面引入大陸電動車能快速降低本國電動車價格，加速能源轉型。另一方面，吸引大陸車企島加國本地建廠，能帶來投資、就業和技術。

對於大陸車企，儘管加拿大市場本身不算大，但戰略位置極其重要。這是大陸電動車品牌進入發達國家市場的又一塊試驗田。如果能在這裡成功，就等於向全世界證明，大陸電動車不僅能在亞非拉賣得好，也能在歐美標準下獲得認可。

加拿大 電動汽車
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陸國安部曝：台灣情治機關人員利用大陸境內人士組黨違規集會示威

加拿大重啟電動車購車補貼 卡尼稱將與中國合作推動本土生產

獨／獵殺43隻海豚當鯊魚餌全程被加拿大目擊 船長違反野保法一審重判

陷入一片尷尬...川普玩笑點名「加拿大格陵蘭入美國第51、52州」

相關新聞

上海商場內竟有黃金回收ATM機：現場檢測並熔金 款項幾小時到帳

全球黃金價格多日有如大洗三溫暖、陷入暴漲暴跌的循環。不過一種新型的「黃金回收ATM機」在大陸部分城市出現。以上海環球港商...

陸8部門發通知 未經同意不得境外發行虛擬貨幣及與人民幣掛鉤穩定幣

據中國人民銀行網站消息，中國人行、國家發改委及工信部、金監局、證監會、外匯局等8個部門共同發布了《關於進一步防範及處置虛...

大陸瘋搶金！騰訊招募頂尖人才 發7克足金企鵝禮盒引熱議

金價上升中國大陸爆發搶金潮，日前有網友發文稱騰訊學校招聘竟發放黃金禮盒，以聘入全球頂尖技術學子和人才，引發廣泛關注。

大陸央行黃金儲備「十五連增」！1月增持4萬盎司 增持節奏略有加快

大陸央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。從近期增持節奏看，...

不怕美國關稅威脅！加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

不怕美國關稅威脅，繼加拿大總理卡尼5日宣布，將與大陸合作推動加拿大本土生產和出口電動車後，加拿大工業部長趙美蘭（Mela...

拒絕進口！華為數據備份設備 進廣東中移動採購大單

中國政府採購網發布「光明大裝置算力服務支撐平台採購專案」中標公告，中國移動廣東公司以人民幣1.5億元中標，採購項目包含華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。